Kıyıda köşede 150.000 TL’niz varsa müjde yaşadınız! Bankalarda parası olanın ağzı kulaklarına varacak! 32 günlük kazancınız...

Bankalarda sunulan mevduat faiz oranları yatırımcılar için önemli bir tercih faktörü haline geliyor. Parası olan vatandaşlar katbekat mevduat hesaplarıyla birikimiyle ekstra kazanç sağlayabiliyor. Mevduat hesapları son dönemde pek çok kişinin tercih ettiği yöntemlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte parasını mevduat hesaplarına yatırarak değerlendirmek isteyen birey sayısında artış yaşanmaya başladı. Ayrıca bankaların bu konudaki yarışı da tam gaz devam ediyor.