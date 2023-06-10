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    • Ekonomi
    • 10.06.2023 10:15
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    • 10.06.2023 10:15
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    Kıyıda köşede 150.000 TL'niz varsa müjde yaşadınız! Bankalarda parası olanın ağzı kulaklarına varacak! 32 günlük kazancınız...

    Para biriktiren vatandaşlar, bankaların güncellenen mevduat faiz oranlarını takip ederek en yüksek getiriyi elde etmeyi amaçlıyor. Mevduat faiz oranları, bankalar arasındaki rekabetin etkisiyle sık sık güncellenir ve müşteri çekmek isteyen bankalar arasında sert bir rekabet yaşanır. Bankalar, müşterilerinin birikimlerini artırabilmeleri için cazip faiz oranları sunarlar. Bu nedenle, para biriktiren vatandaşlar, en yüksek getiriyi sağlayan yeri belirleyerek hareket etmek istiyorlar.

    Kıyıda köşede 150.000 TL’niz varsa müjde yaşadınız! Bankalarda parası olanın ağzı kulaklarına varacak! 32 günlük kazancınız...

    Bankalarda sunulan mevduat faiz oranları yatırımcılar için önemli bir tercih faktörü haline geliyor. Parası olan vatandaşlar katbekat mevduat hesaplarıyla birikimiyle ekstra kazanç sağlayabiliyor. Mevduat hesapları son dönemde pek çok kişinin tercih ettiği yöntemlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte parasını mevduat hesaplarına yatırarak değerlendirmek isteyen birey sayısında artış yaşanmaya başladı. Ayrıca bankaların bu konudaki yarışı da tam gaz devam ediyor.

    AKBANK

    Faiz Oranı
    %36,00
    Net Getiri
    4.497,53 TL
    Vade Sonu Ödeme
    154.497,53 TL

    GARANTİ BBVA

    Faiz Oranı
    %31,00
    Net Getiri
    3.872,88 TL
    Vade Sonu Ödeme
    153.872,88 TL

        AKBANK

        Faiz Oranı
        %35,00
        Net Getiri
        4.372,60 TL
        Vade Sonu Ödeme
        154.372,60 TL

        QNB FİNANSBANK

        Faiz Oranı
        %25,50
        Net Getiri
        3.185,75 TL
        Vade Sonu Ödeme
        153.185,75 TL

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Faiz Oranı
        %14,50
        Net Getiri
        1.811,51 TL
        Vade Sonu Ödeme
        151.811,51 TL
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            İstanbul’da tek boş oda kalmadı
            Haberler Ekonomi Kıyıda köşede 150.000 TL'niz varsa müjde yaşadınız! Bankalarda parası olanın ağzı kulaklarına varacak! 32 günlük kazancınız...
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