İlanlar yayında: 156 bin işçi aranıyor!

İMALATTA AÇIK ÇOK

Mayıs'ta İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 253 bin 140 kişi olurken, ilk 5 ayda alınan açık iş sayısı 1 milyon 123 bine ulaştı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş 473 bin 625 ile imalat sanayii sektöründe, meslekler itibariyle en çok açık iş ise 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), satış danışmanı/ uzmanı ve turizm ve otelcilik elemanı' mesleklerinde görüldü. (Çığıl ÖN YENER)