İlanlar yayında: 156 bin işçi aranıyor!

Hem kamuda hem özel sektörde istihdam artışı sürüyor. Özel sektör, yıl başından bu yana 530 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla, 156 bin 174 personel arıyor.
Mayıs ayında İŞKUR aracılığıyla 113 bin 122 işe yerleşme gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde ise İŞKUR 492 bin 48 işe yerleştirmeye aracılık etti. İlk 5 ayda sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ve satış danışmanı/uzmanı' mesleklerinde gerçekleştirildi.
İMALATTA AÇIK ÇOK
Mayıs'ta İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 253 bin 140 kişi olurken, ilk 5 ayda alınan açık iş sayısı 1 milyon 123 bine ulaştı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş 473 bin 625 ile imalat sanayii sektöründe, meslekler itibariyle en çok açık iş ise 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), satış danışmanı/ uzmanı ve turizm ve otelcilik elemanı' mesleklerinde görüldü. (Çığıl ÖN YENER)