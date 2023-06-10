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    İlanlar yayında: 156 bin işçi aranıyor!

    Özel sektör personel alımlarına hız verdi. İŞKUR vasıtasıyla aranan personel sayısı 156 bini aştı. Peki hangi alanlarda açık iş daha fazla. İşte detayları...

    Çığıl Ön Yener
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    156 bin işçi aranıyor

    Hem kamuda hem özel sektörde istihdam artışı sürüyor. Özel sektör, yıl başından bu yana 530 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla, 156 bin 174 personel arıyor.

    Mayıs ayında İŞKUR aracılığıyla 113 bin 122 işe yerleşme gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde ise İŞKUR 492 bin 48 işe yerleştirmeye aracılık etti. İlk 5 ayda sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ve satış danışmanı/uzmanı' mesleklerinde gerçekleştirildi.

    İMALATTA AÇIK ÇOK
    Mayıs'ta İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 253 bin 140 kişi olurken, ilk 5 ayda alınan açık iş sayısı 1 milyon 123 bine ulaştı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş 473 bin 625 ile imalat sanayii sektöründe, meslekler itibariyle en çok açık iş ise 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), satış danışmanı/ uzmanı ve turizm ve otelcilik elemanı' mesleklerinde görüldü. (Çığıl ÖN YENER)



        İLAN SAYISI HANGİ İŞLERDE FAZLA
        Şu anda 156 bini aşkın açık iş için ilan bulunurken, 33 bin 933 kişiyle en çok beden işçisi aranıyor. 5 bin 259 kişiyle temizlik görevlisi, 5 bin 138 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, 3 bin 451 kişiyle garson takip ediyor. Makineci (dikiş), özel güvenlik görevlisi, ambar/depo görevlisi, gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı, paketleme işçisi de açık işler arasında ön sıralarda yer alıyor.

        'İŞ'TE İLK 20


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        Haberler Ekonomi İlanlar yayında: 156 bin işçi aranıyor!
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