Gözler 'on'larda! Milyonları ilgilendiren 10 düzenleme Meclis gündemine taşınacak...





EK GÖSTERGE

1'inci dereceye gelen tüm kamu görevlilerinin 3600 göstergeden yararlanması için düzenleme yapılacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girmişti. Bu düzenlemenin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Emekli aylığı ve ikramiyelerine artış getirecek bu düzenleme için Memur-Sen de bir açıklama yaptı. Düzenlemenin zamana yayılmamasının kamu görevlilerince memnuniyetle karşılanacağının altını çizdi.

YENİ BANKA GELİYOR

Aile ve Gençlik Bankası kurulması için bir düzenleme yapılacak. Bu bankanın hayata geçmesiyle gençlere 2 yıl ödemesiz ve faizsiz 48 ay vadeyle 150 bin lira kredi verilecek. Çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de banka tarafından desteklenecek.

KOMİSYON TOPLANIYOR

2023'ün ilk 6 ayı geride kalırken milyonların gözü belirlenecek olan asgari ücret rakamına çevrildi. Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun, ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacağı bildirildi.