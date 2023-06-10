Gözler 'on'larda! Milyonları ilgilendiren 10 düzenleme Meclis gündemine taşınacak...

Meclis, 28. Yasama Dönemi'ne önemli konuların ele alınacağı yoğun gündemle başlayacak. TBMM Başkanlığı seçiminin ardından ilk toplantısını salı günü gerçekleştirecek Meclis Genel Kurulu'nda, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımı belirlenecek.
Genel Kurul'da çarşamba günü, TBMM Başkanlık Divanı ve komisyonlarda parti gruplarına düşen üyelerin isimleri okunacak ve oya sunulacak. İhtisas komisyonları, Genel Kurul'daki üye seçiminin ardından en yaşlı üye başkanlığında toplanarak başkan, başkanvekili, katip üye ve sözcüden oluşan başkanlık divanını seçecek ve çalışmalarına başlayacak.
Meclis'in yeni yasama dönemindeki ilk işi, gelirleri artıracak, emekliliği kolaylaştıracak, kiracıları rahatlatacak düzenlemeleri içeren kanun teklifini yasalaştırmak olacak. İşte Meclis'in gündemine hızla gelmesi beklenen düzenlemeler...