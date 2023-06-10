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    Gözler 'on'larda! Milyonları ilgilendiren 10 düzenleme Meclis gündemine taşınacak...

    Yeni Meclis önümüzdeki hafta çalışmalarına başlıyor. Gündem ise yoğun. Memurdan emekliye, işçiden esnafa, ev kadınlarından kiracılara kadar milyonları ilgilendiren 10 düzenleme hızla Meclis gündemine taşınacak.

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    Gözler ’on’larda

    Meclis, 28. Yasama Dönemi'ne önemli konuların ele alınacağı yoğun gündemle başlayacak. TBMM Başkanlığı seçiminin ardından ilk toplantısını salı günü gerçekleştirecek Meclis Genel Kurulu'nda, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımı belirlenecek.

    Genel Kurul'da çarşamba günü, TBMM Başkanlık Divanı ve komisyonlarda parti gruplarına düşen üyelerin isimleri okunacak ve oya sunulacak. İhtisas komisyonları, Genel Kurul'daki üye seçiminin ardından en yaşlı üye başkanlığında toplanarak başkan, başkanvekili, katip üye ve sözcüden oluşan başkanlık divanını seçecek ve çalışmalarına başlayacak.

    Meclis'in yeni yasama dönemindeki ilk işi, gelirleri artıracak, emekliliği kolaylaştıracak, kiracıları rahatlatacak düzenlemeleri içeren kanun teklifini yasalaştırmak olacak. İşte Meclis'in gündemine hızla gelmesi beklenen düzenlemeler...



        100 BİN TAŞERONA KADRO
        Yeni Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri taşeron işçilere yönelik olacak. KİT'lerdeki 100 bin taşeron işçinin sorunu çözülecek, beklenen düzenleme hayata geçirilecek.



        EMEKLİLERE EK ZAM
        Emeklilerin Temmuz zammı artırılacak. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur'luların ilk 6 aylık enflasyon artışına refah payı eklenecek. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alanlara yapılacağı duyurulan kademeli ek zam için yasa çıkarılırken, taban emekli aylığı ödemesinde de artış bekleniyor.



        BAYRAM İKRAMİYESİ
        17 Haziran'dan itibaren ödenmesi planlanan emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesinde de artış beklentileri bulunuyor. Burada ödemenin artırılması yönünde karar verilirse, yapılacak ilk düzenlemelerden biri bu olacak.

            BAĞ-KUR'LUYA ERKEN EMEKLİLİK
            Küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ-Kur'lunun emeklilik için prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. 9000 gün primi tamamlayamayan erkek esnafın da beklediği düzenlemenin kısa süre içerisinde Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor.

            KİRA ARTIŞINA SINIR
            Temmuz'da sona erecek kiraya yüzde 25 zam sınırı 1 yıl uzatılacak.

            FAHİŞ ARTIŞA CEZA
            Fahiş kira artışlarına cezaya yönelik de düzenleme yapılacak. Burada 'hapis, adli para ya da idari para cezası' olmak üzere 3 alternatif üzerinde çalışma devam ediyor.

            MEMURA EN AZ 22 BİN TL
            Temmuz'da toplu sözleşme kapsamında yüzde 6 zam, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak memurlara ve memur emeklilerine ayrıca refah payı da verilecek. Bunun için de bir yasal düzenleme yapılacak. Bu düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin lira yapılırken, kamu görevlilerinde en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme olacak. Zam memur emeklilerine de yansıtılacak.

            EV KADININA PRİM DESTEĞİ
            Ev kadınlarının emekliliği desteklenecek. Bunun için isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Yasa çıkarılarak hayata geçirilecek bu desteğin tutarı, mevcut asgari ücrete göre aylık bin 67 lira 52 kuruş, yıllık 12 bin 810 lira olacak. Destek Temmuz'da yeniden belirlenecek asgari ücretle daha da büyüyecek.



                EK GÖSTERGE
                1'inci dereceye gelen tüm kamu görevlilerinin 3600 göstergeden yararlanması için düzenleme yapılacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girmişti. Bu düzenlemenin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Emekli aylığı ve ikramiyelerine artış getirecek bu düzenleme için Memur-Sen de bir açıklama yaptı. Düzenlemenin zamana yayılmamasının kamu görevlilerince memnuniyetle karşılanacağının altını çizdi.

                YENİ BANKA GELİYOR
                Aile ve Gençlik Bankası kurulması için bir düzenleme yapılacak. Bu bankanın hayata geçmesiyle gençlere 2 yıl ödemesiz ve faizsiz 48 ay vadeyle 150 bin lira kredi verilecek. Çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de banka tarafından desteklenecek.

                KOMİSYON TOPLANIYOR
                2023'ün ilk 6 ayı geride kalırken milyonların gözü belirlenecek olan asgari ücret rakamına çevrildi. Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun, ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacağı bildirildi.

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                Haberler Ekonomi Gözler 'on'larda! Milyonları ilgilendiren 10 düzenleme Meclis gündemine taşınacak...
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