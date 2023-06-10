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    Borsa İstanbul dünyanın en fazla kazandıran borsası oldu!

    Borsa İstanbul dolar bazında yüzde 105 ile 2022’de dünyada en fazla kazandıran borsa oldu. İşte sziler için derlediğimiz 10 Haziran tarihli Ekonomi haberleri....

    Dünya şampiyonu

    Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Borsa İstanbul'un, dünyadaki organize borsalar arasında 2022 yılında, dolar bazında yüzde 105 ile en fazla getiriyi sağlayan borsa olduğunu duyurdu. Hazırlanan 'Türkiye Sermaye Piyasası 2022' başlıklı rapora göre, geçen yıl 91 borsadan, 70'i yılı kayıpla tamamlarken; dünyada borsaların piyasa değeri yüzde 18 azalarak 101 trilyon dolara geriledi.

    New york Borsası 24 trilyon doları aşan piyasa değeriyle 2022 yılında dünyanın en değerli borsası olma unvanını korudu. Nasdaq OMX 16.2 trilyon dolarla ikinci, Şanghay da 6.7 trilyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Borsa İstanbul ise önceki yıla göre 8 sıra birden yükselerek 330 milyar dolar piyasa değeriyle 2022 yılında 30'uncu sırada kendine yer buldu.

    KATILIM BANKACILIĞINDA HEDEF YÜZDE 15 PAY
    Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, katılım bankacılığı sektörünün bankacılık içerisindeki payının 2025 yılında yüzde 15 seviyesine çıkmasının hedeflendiğini söyledi. Ziraat Katılım'ın 8'inci yıldönümü nedeniyle açıklamalarda bulunan Özdemir, "Aktif büyüklüğümüzü 275 milyara kadar taşıdık. Ülkemizin bankacılık sektöründe ilk 12 bankasından birisiyiz. Bu tempomuzu da inşallah bundan sonra da artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz" dedi. Ziraat Bankası'nın tarım finansmanı konusunda 150 yılı aşkın süredir tecrübeli olduğunu kaydeden Özdemir, Ziraat Katılım'ın da tarıma destek amacıyla şubeleşme faaliyetlerini hızlı bir şekilde sürdürdüğünü aktardı. Özdemir, halihazırda izin almış olan, faaliyete geçmek için hazırlıkları devam eden üç dijital katılım bankasının faaliyete geçeceğini ifade etti.



        TURİZMCİ BAYRAM YAPTI
        Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması turizmcilerin yüzünü güldürdü. İzmir'in Çeşme ilçesinde bu hafta yüzde 40'larda olan otellerdeki doluluk oranının bayram tatilinde 2 katın üzerine çıkacağı belirtildi. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir de ilçede yaz sezonunun yağmurlu günler ve seçimler nedeniyle geç başladığını belirterek, ekledi: "Kurban Bayramı'nda Çeşme olarak yüzde 80'in üstünde doluluk görüyoruz."



        ALTINDA YENİ REKOR
        Altın rekorlarına dün bir yenisini ekledi. Gram altın 1.493 lirayla yeni tarihi zirvesine ulaştı. Böylece son 5 günde gram altın fiyatında yüzde 15 yükseliş yaşandı. Gram altın bu yıl yatırımcısına yaklaşık yüzde 37 kazandırmış oldu. ONS altın ise dün 1.965 dolar seviyesinde işlem gördü. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.930 doların destek olduğunu, 1.980 ve 2.000 doların da direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.



        AVRUPA'NIN ZİRVESİNDEYİZ
        Türkiye; 17 milyon büyükbaş, 56.3 milyon küçükbaş hayvan varlığıyla AB ülkeleri arasında liderliğini koruyor. AB'de 2021'de 75 milyon 705 bin olan toplam büyükbaş hayvan sayısı, geçen yıl 74 milyon 799 bine geriledi. Büyükbaş hayvancılıkta Fransa, AB ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Bu ülkenin büyükbaş hayvan varlığı geçen yıl 16 milyon 986 olarak hesaplandı. Büyükbaş hayvan varlığında 2020'ye kadar Avrupa'da Fransa'nın ardından ikinci sırada gelen Türkiye, aynı yıl 18.2 milyonluk büyükbaş hayvan sayısıyla zirveye yerleşti. Türkiye, 2021'de 18 milyon ve 2022'de de 17 milyon büyükbaş varlığıyla ilk sıradaki yerini koruyarak, bu yıla zirvede girdi. Koyun sayısında AB ülkelerinde ilk sırayı İspanya aldı. İspanya'nın geçen yıl koyun sayısı 14 milyon 453 bine ulaştı. Aynı dönemde Türkiye'nin koyun varlığı 44 milyon 688 bin olarak kayıtlara geçti. Türkiye bu alanda, AB ülkelerine büyük fark attı. Türkiye'de geçen yıl toplam keçi varlığı da 11 milyon 578 bin olarak kaydedildi. Söz konusu sayıyla Türkiye, AB ülkelerinin toplamını aştı.



            124 MiLYON LiRALIK ÖDEME HESAPTA
            Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 124 milyon lirayı geçen destekleme ödemesinin dün çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "124 milyon 17 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı. Yumaklı'nın paylaşımında yer alan infografiğe göre, ödemeler 3 kategoride yapılacak. Hububat- baklagil ve dane mısır desteği olarak 61 milyon 227 bin 656 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 39 milyon 654 bin 950 lira, yağlı tohumlu bitkiler için de 23 milyon 135 bin 235 lira destek ödemesi gerçekleştirilecek.

            DRON iLE EKİYORLAR
            Türkiye'nin çeltik üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ilçesinde bazı çiftçiler, zaman ve maliyetten tasarruf etmek amacıyla dron ile çeltik ekiyor. İlçede 350 dönüm arazide çeltik yetiştiren Erdal Kanıtemiz, "Dron ile iş hızlanıyor. Bir günde 300 dönüme yakın alan ekilebilir. Elle ekecek olsak bu kadar alan 4 gün gibi bir süre alır. Dron bize zaman olarak da avantaj sağlıyor" diye konuştu.



            ÇiÇEK GİBİ KAZANÇ
            Antalya'dan 33 ülkeye kesme çiçek gönderen sektör, bu yıl için 1 milyar dal kesme çiçek ve 165 milyon dolar döviz girdisi hedefliyor. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, Mayıs sonu itibarıyla 80 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını, 400 milyon dal çiçek ihraç ettiklerini belirterek, "Bu yıl 900 milyon, 1 milyar dal çiçek seviyelerine çıkılacak" dedi.



            ATIL ARAZİLERİ ÜRETİME KAZANDIRDI
            Kastamonu'da yüksekokulu bitirdikten sonra köyü Aliçebi'ye dönerek yıllardır boş bırakılan araziye ata tohumu siyez buğdayı eken Yasin Ciğerci, her geçen gün artırdığı ürün çeşidini Türkiye geneline pazarlıyor. Babasıyla kurduğu taş değirmende siyez buğdayından elde ettikleri undan 12 çeşit ürün yapan Yasin Ciğerci, daha fazla arazide ekim yapmak istediğini söyledi.

            BİRİNCİLİĞİ BIRAKMADI
            İstanbul Havalimanı, Haziran'ın ilk haftasında günlük ortalama bin 423 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (Eurocontrol) raporuna göre, İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama bin 341 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ve bin 305 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı izledi. Antalya Havalimanı da günlük 819 uçuş ortalamasıyla ilk 10'da yer almayı başardı.


            530 MİLYON DOLARLIK İMZA
            DENİZBANK Genel Müdürü Hakan Ateş, yüzde 117 ile sektörün en yüksek çevirme oranına ulaşarak 530 milyon dolar yurt dışı kaynak sağladıklarını belirterek, "İşlemimizde farklı ülkelerden 7 yeni katılımcı bankamızın bulunması, uluslararası piyasalardaki güvenilir pozisyonumuz ve itibarımızın göstergesi olarak bizi gururlandırıyor" dedi. Bu işlemle 2023 başından bu yana DenizBank'ın ekonomiye kazandırdığı taze kaynak miktarı 1.4 milyar doları aştı.

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            Özel okul fiyatları uçtu
            Haberler Ekonomi Borsa İstanbul dünyanın en fazla kazandıran borsası oldu!
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