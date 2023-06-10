Borsa İstanbul dünyanın en fazla kazandıran borsası oldu!





124 MiLYON LiRALIK ÖDEME HESAPTA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 124 milyon lirayı geçen destekleme ödemesinin dün çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "124 milyon 17 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı. Yumaklı'nın paylaşımında yer alan infografiğe göre, ödemeler 3 kategoride yapılacak. Hububat- baklagil ve dane mısır desteği olarak 61 milyon 227 bin 656 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 39 milyon 654 bin 950 lira, yağlı tohumlu bitkiler için de 23 milyon 135 bin 235 lira destek ödemesi gerçekleştirilecek.

DRON iLE EKİYORLAR

Türkiye'nin çeltik üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ilçesinde bazı çiftçiler, zaman ve maliyetten tasarruf etmek amacıyla dron ile çeltik ekiyor. İlçede 350 dönüm arazide çeltik yetiştiren Erdal Kanıtemiz, "Dron ile iş hızlanıyor. Bir günde 300 dönüme yakın alan ekilebilir. Elle ekecek olsak bu kadar alan 4 gün gibi bir süre alır. Dron bize zaman olarak da avantaj sağlıyor" diye konuştu.