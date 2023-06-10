Borsa İstanbul dünyanın en fazla kazandıran borsası oldu!

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Borsa İstanbul'un, dünyadaki organize borsalar arasında 2022 yılında, dolar bazında yüzde 105 ile en fazla getiriyi sağlayan borsa olduğunu duyurdu. Hazırlanan 'Türkiye Sermaye Piyasası 2022' başlıklı rapora göre, geçen yıl 91 borsadan, 70'i yılı kayıpla tamamlarken; dünyada borsaların piyasa değeri yüzde 18 azalarak 101 trilyon dolara geriledi.
New york Borsası 24 trilyon doları aşan piyasa değeriyle 2022 yılında dünyanın en değerli borsası olma unvanını korudu. Nasdaq OMX 16.2 trilyon dolarla ikinci, Şanghay da 6.7 trilyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Borsa İstanbul ise önceki yıla göre 8 sıra birden yükselerek 330 milyar dolar piyasa değeriyle 2022 yılında 30'uncu sırada kendine yer buldu.
KATILIM BANKACILIĞINDA HEDEF YÜZDE 15 PAY
Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, katılım bankacılığı sektörünün bankacılık içerisindeki payının 2025 yılında yüzde 15 seviyesine çıkmasının hedeflendiğini söyledi. Ziraat Katılım'ın 8'inci yıldönümü nedeniyle açıklamalarda bulunan Özdemir, "Aktif büyüklüğümüzü 275 milyara kadar taşıdık. Ülkemizin bankacılık sektöründe ilk 12 bankasından birisiyiz. Bu tempomuzu da inşallah bundan sonra da artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz" dedi. Ziraat Bankası'nın tarım finansmanı konusunda 150 yılı aşkın süredir tecrübeli olduğunu kaydeden Özdemir, Ziraat Katılım'ın da tarıma destek amacıyla şubeleşme faaliyetlerini hızlı bir şekilde sürdürdüğünü aktardı. Özdemir, halihazırda izin almış olan, faaliyete geçmek için hazırlıkları devam eden üç dijital katılım bankasının faaliyete geçeceğini ifade etti.