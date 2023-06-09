Doğa Sigorta Genel Müdürü Gölpınar: ‘Sağlık sigortası en akılcı çözüm

Gerek acil durumlarda gerekse uzun vadeli sağlıklı bir yaşam için sağlık harcamalarının kaçınılmaz giderler olduğunu belirten Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, "Türkiye genelinde kişi başına yapılan sağlık harcamalarına baktığımızda 2020 yılında 2 bin 997 lira iken, bu rakam sağlık enflasyonu, COVİD-19 pandemisi ve artan tedavi masraflarıyla birlikte 2021 yılında yüzde 40.3 artarak 4 bin 206 liraya yükseldi. 2022-2023 yıl sonu sonuçlarında ise sağlık için yapılan harcamaların giderek yükseleceği de biliniyor" dedi.



HARCAMALAR ARTIYOR

Kişilerin ceplerinden yaptıkları sağlık harcamalarındaki artışa dikkat çeken Gölpınar, şöyle konuştu: "Hastanelerin ücretleri artmış durumda. Yani kişiler tedavi masraflarını kendi cebinden ödediğinde yüksek maliyetler ile karşılaşmakta. Hanehalkları tarafından tedavi, tetkik, ilaç vb. amaçlarla kişilerin bütçelerinden yaptıkları sağlık harcamalarının 2021 yılında yüzde 40.5 artarak toplam 56 milyar 342 milyon liraya ulaştığını görüyoruz. Bu rakam ülke genelindeki toplam sağlık harcamalarının yüzde 15.9'una tekabül etmekte. Sağlık giderlerinin bireylerin kaçınamayacakları harcamalar kapsamında yer aldığını göz önünde bulundurursak, uygun fiyat seçenekli paketleriyle sağlık sigortasına sahip olmak en akıllıca çözüm olmakta."



'TSS'DE GELİŞİM TRENDİ DEVAM EDECEK

Risk gerçekleşmeden önce sigorta güvencesine sahip olmanın gerekliliğine dikkat çeken Gölpınar, şunları söyledi: "Sağlık sigortaları bireylerin hayatlarına direkt dokunan bir alan olduğu için her zaman ayrı bir öneme sahip. Ülkemizde sağlık bilincinin artması, sağlıkta hastane hizmetlerinin gelişmesi, özel hastane sayısının artması ve her bütçeye hitap etmesi ile uygun bir seçenek olan tamamlayıcı sağlık sigortasına güven gelişmiş durumda. Bu nedenle gerek bireysel gerekse kurumsal alanda tamamlayıcı sağlık sigortasının gelişim trendinin devam etmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönem tamamlayıcı sağlık sigortasına (TSS) gösterilen ilgi devam edecektir. Risk gerçekleşmeden önce bu güvenceye sahip olunması önem arz etmekte."

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