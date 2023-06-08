Yatırım rüzgarı! Kalyon’dan yeni dev anlaşma için imzalar atıldı...

Kalyon Enerji, Enercon ile 260 megavat kapasiteye sahip 64 rüzgar türbin tedariki ve kurulumu için anlaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Enercon ile Kalyon Enerji, YEKA RES-3 projesi kapsamında 260 megavatlık yeni bir iş birliğine imza attı.
Anlaşmaya göre Enercon, Kalyon Enerji'nin Türkiye'deki kara projeleri için 64 adet rüzgar türbini temin ederek kuracak. Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu, Enercon ile yaptıkları iş birliğinden mutlu olduklarını ve anlaşmanın Kalyon Enerji'nin büyüme stratejisine ivme katacağını belirtti.
ANA BİLEŞENLER TÜRKİYE'DEN
Kalyoncu, Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin açılışını tamamladıklarına işaret ederek, "Güneş enerjisinde Niğde ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 250 megavatlık yeni yatırımlarımıza başladık. Sıfır karbon hedefi ve temiz bir doğa için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlarımız sürüyor" ifadelerini kullandı. Enercon CCO'su Ulrich Schulze Südhoff ise Türkiye'nin kendileri için stratejik bir pazar olduğunu belirterek, "Buradaki yatırımlarımızı genişletmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Enercon CAMEA Bölge Başkanı Arif Günyar da E-138 EP3 rüzgâr türbinlerinin motor yuvaları hariç tüm ana bileşenlerinin Türkiye'de üretildiğini dile getirdi.