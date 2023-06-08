Yatırım rüzgarı! Kalyon’dan yeni dev anlaşma için imzalar atıldı...

ANA BİLEŞENLER TÜRKİYE'DEN

Kalyoncu, Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin açılışını tamamladıklarına işaret ederek, "Güneş enerjisinde Niğde ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 250 megavatlık yeni yatırımlarımıza başladık. Sıfır karbon hedefi ve temiz bir doğa için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlarımız sürüyor" ifadelerini kullandı. Enercon CCO'su Ulrich Schulze Südhoff ise Türkiye'nin kendileri için stratejik bir pazar olduğunu belirterek, "Buradaki yatırımlarımızı genişletmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Enercon CAMEA Bölge Başkanı Arif Günyar da E-138 EP3 rüzgâr türbinlerinin motor yuvaları hariç tüm ana bileşenlerinin Türkiye'de üretildiğini dile getirdi.

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