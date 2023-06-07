Kalyon Enerji ve Enercon, 260 MW’lık sözleşmeye imza attı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2022 yılında 20 farklı bölgede toplam 850 MW kapasite için düzenlenen YEKA RES-3 ihalesi kapsamında Kalyon Enerji, toplamda 260 MW kapasiteye ulaştı.

2023 Ocak ayında Enercon ile Kalyon Enerji'nin grup şirketlerinden Kalen Enerji arasında YEKA WPP-3 projelerinden Ordu RES 40 MW kapasiteli ilk türbin tedarik ve montaj sözleşmesi imzalandı.

Buna göre Enercon ve Kalyon Enerji; Elazığ, Bilecik, Bayburt, Ankara ve Trabzon bölgelerinde 220 MW kapasiteli Kalyon Enerji'nin YEKA RES-3 projeleri için 64 adet E-138 EP3 rüzgâr türbini teslimi ve kurulumu konusunda anlaştı. Kalyon Enerji, projeleri 'YEKA 3 ihalesi' şartnamelerine göre geliştirecek ve işletecek.

TÜRBİNLERİN ANA BİLEŞENLERİ TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR

E-138 EP3 rüzgâr türbinlerinin motor yuvaları hariç tüm ana bileşenlerinin Türkiye'de üretildiğini dile getiren Enercon CAMEA Bölge Başkanı Arif Günyar, 25 yıllık tecrübeleri ve köklü tedarik zinciri ağlarıyla E-138 EP3 türbin tipini Türkiye'nin en yüksek lokalize türbini olarak geliştirdiklerine dikkat çekiyor. Bugün itibarıyla ülkede 150'den fazla E-138 EP3 türbini kurarak bunları devreye aldıklarını hatırlatan Günyar, Enercon'un ülkenin yenilenebilir enerji stratejilerinde kritik bir rol oynayan 1.000 MW'lık YEKA RES 2 projesinin türbin temini ve kurulumunun tamamını üstlendiğini belirtti.

"İŞ BİRLİĞİ, YEKA'DAKİ BÜYÜME STRATEJİMİZE İVME KATACAK"

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu, Enercon ile yapılan iş birliğinden mutlu olduğunu ve Kalyon Enerji'nin büyüme stratejisine ivme katacağını belirterek, "Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santralimizin açılışını tamamladık. Güneş enerjisinde Niğde ve Şanlıurfa Viranşehir'de 250 MW'lik yeni yatırımlarımıza başladık. Sıfır karbon hedefi ve temiz bir doğa için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Enercon CCO'su Ulrich Schulze Südhoff ise, Türkiye'nin kendileri için stratejik bir pazar olduğunu belirterek, "Buradaki yatırımlarımızı genişletmeye devam edeceğiz. Yenilenebilir bir enerji sistemi inşa etme misyonuyla müşterilerimize daha fazla destek olmak için heyecanlıyız. YEKA çerçevesindeki iş birliğimiz, Türkiye'nin yenilenebilir enerji stratejisini ve enerji dönüşüm hedeflerini daha da güçlendirecek ve rüzgâr enerjisi üretimini artırarak istihdamın ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine katkıda bulunmaya devam edecek" dedi.