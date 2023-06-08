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    Memur ve emekli zammı teklifi Meclis'e sunuldu!

    Memur ve emekli maaşı ile asgari ücret zamlarıyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, ‘İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacak’ dedi...

    Maaş zamları Meclis’e geliyor

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, memuremekli maaşı ve asgari ücret zammıyla ilgili, "İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacak" diye konuştu.

    Çalışma ve Maliye bakanlıklarının bu konuda teknik yönde yaptığı çalışmalar olduğunu belirten Akbaşoğlu, şunları söyledi:

    HAZİRAN VERİSİ BEKLENİYOR
    "Toplu sözleşmeler çerçevesinde ortaya çıkan bir oran var, enflasyon oranının yansıtılması söz konusu, bir de refah payını buraya ekleyerek memur maaşlarına yansıtılacak. Ne vaat ettiysek onu gerçekleştiren bir partiyiz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın vaat ettiği gerçekleştirilecektir. İnşallah bir ay içerisinde göreceğiz. Haziran ayının da enflasyonunun ortaya çıkması lazım. 6 aylık dönemdeki enflasyon oranını ve refah farkını değerlendireceğiz."

        ERKEN VERİLECEK
        Akbaşoğlu, emekli maaşlarının erken ödenmesi konusunda ise, "Bayramdan önce de hem ikramiyelerin hem de maaşların verilmesi konusunda çalışma söz konusu" ifadelerini kullandı. Akbaşoğlu ayrıca kiralarla ilgili Adalet Bakanlığı'nın çalışma yürüttüğünü söyledi.



        EMEKLİLERE ÇİFTE ÖDEME
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15.6 milyon emeklinin aylık ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesi yatıracakları müjdesini verirken; gözler ödeme takvimine çevrildi. Ramazan Bayramı bu ay 28 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz tarihinde sona erecek.



        Bayram tatili 24 Haziran'dan itibaren 9 güne çıkarken, emekli aylığı ve ikramiye ödemeleri 17 Haziran'dan itibaren verilecek. SSK'lıların 17-21 Haziran'da ödemesini alması planlanıyor. Bağ-Kur'lulara 22, Emekli Sandığı'na ise 23 Haziran'da ödemelerinin yapılması bekleniyor.

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        Haberler Ekonomi Memur ve emekli zammı teklifi Meclis'e sunuldu!
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