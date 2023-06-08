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    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Deprem konutları hızlıca teslim edilecek!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni dönemde önceliklerinin afet bölgesindeki çalışmalar olduğuna belirterek bu bölgelerdeki konutları hızlıca vatandaşlara teslim edeceklerini söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 8 Haziran tarihli Ekonomi haberleri...

    Deprem konutları hızlıca teslim edilecek!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni dönemde önceliklerinin afet bölgesindeki çalışmalar olduğuna dikkati çekerek, bu bölgelerdeki konutları hızlıca vatandaşlara teslim edeceklerini söyledi.

    Bakan Özhaseki, bakan yardımcıları ve genel müdürler ile bir araya geldi. Toplantıda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından derlenen sunumları dinleyen Özhaseki, istişarelerde bulundu. Özhaseki, "Yeni dönemde bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte sadece deprem bölgesindeki illerimize değil, tüm şehirlerimize değer katacak projeleri hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Özhaseki, şehirleri depreme karşı daha dayanıklı hale getirmek için İstanbul öncelikli olacak şekilde Türkiye'de devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyledi. (Murathan YILDIRIM)



    GÖZLER TÜRKIYE'DE
    Dünya Bankası'nın ardından Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) de Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini yükseltti. OECD'nin raporunda küresel ekonominin sürdürülebilir büyümeye ulaşmasının 'uzun bir yol' ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuldu. Mart'ta bu yıl için yüzde 2.8 olarak açıklanan Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahmini, dün yayımlanan raporda yüzde 3.6'ya yükseltildi. Dünya Bankası da Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini hafta başında yüzde 2.7'den 3.2'ye çekmişti. İç talebin Türkiye'nin ekonomik büyümesinin ana itici gücü olmaya devam edeceği belirtildi. Türkiye ekonomisinin 2024'e ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3.7 olarak belirlendi.



        TURİZM BAYRAMI
        Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması iç turizmi hareketlendirecek. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Ramazan Bayramı yüzde 80 dolulukla geçmişti. Kurban Bayramı'nda Antalya bölgesinde doluluk yüzde 100 olacak" dedi. TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin de "Bayram tatilinin başlamasıyla iç turizm daha da hareketlenecek. Zaten yurt dışından gelen rezervasyonlar da iyiydi. Ege ve Akdeniz bandındaki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaşacak" diye konuştu.



        SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞE KATKI
        Vestel, tüm süreçlerinde sürdürülebilir yöntemler kullanarak ürettiği yenilikçi ürünleriyle dünya kaynakları üzerindeki baskının etkilerini azaltma ve dünyayı daha iyi bir yer yapma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Manisa'da Vestel City'de ürettiği ürünleri 160'tan fazla ülkeye ulaştıran, teknoloji üretirken çevre dostu yöntemler kullanan şirket, karbon ayak izini azaltmak için de yoğun çalışmalar yürütüyor.

        DÜNYAYI KORUYAN ÜRÜNLER
        2050'ye kadar tüm değer zincirinde net sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen Vestel'in CEO'su Turan Erdoğan, "Teknolojinin gücüyle tüm değer zincirinde insan odaklı dönüşümü gerçekleştirmek, net sıfır emisyonlu ekonomiye geçiş için yenileyici iş modelleri kurgulamak, geleceğin ihtiyaçlarını karşılayan, hayatı kolaylaştıran çözümler üretmek ana strateji alanlarımız. Dünya kaynaklarını koruyan ürün ve hizmetlerimizle, sosyal sorumluluk projelerimizle tüketicinin hayatını da sürdürülebilir kılıyoruz. Sadece şirketimizin değil bireylerin de karbon ayak izini azaltmasına destek oluyoruz" dedi.



            BOŞ EVLER REKOR 'KİRA'CAK
            Piyasanın yükselmesini bekleyen, tahliye sorunu yaşamak istemeyen mülk sahipleri evlerini boş tutmaya başladı. Emlak danışmanları, su faturalarından yapılan belirlemelere göre İstanbul'da boş tutulan ev sayısının 400 bini geçtiğine işaret etti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Komite Başkanı ve Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, bazı mülk sahiplerinin kiracının ev satılmak istendiğinde çıkmak istememesinden, daireye iyi bakmayacağının düşünülmesinden dolayı kiralamaya soğuk durduğunu belirti. "Bunun yanı sıra 'Zam sınırı var, niye evimi kiralayım' diyenler var. Boş tutup, belki ilerleyen aşamada piyasanın yükseleceğini öngördükleri için hareket edenler de var" ifadesini kullanan Hakan Akdoğan, sadece yerlilerin değil yabancılardan da evlerini boş tutanlar olduğunu, boş tutmada yabancıların da rolü bulunduğuna işaret etti.



            MİL'YER'DER
            Küresel varlık yönetim şirketi Wealth-X, 2022 yılının 'dolar milyarderlerinin yaşadığı kentler' listesini yayımladı. Kuruluşa göre dolar milyarderlerinin yüzde 30'u, dünya genelindeki 16 kentte yaşıyor. İstanbul, 33 dolar milyarderiyle bu listede Sao Paola ile birlikte 13'üncü sırada yer aldı.



            TOPLAM 3 BİN 194 KİŞİ
            En fazla milyarderin yaşadığı şehir ise 136 kişi ile New York oldu. New York'u, 112 milyarderle Hong Kong, 84 ile San Fransisco, 76 ile Moskova ve 75 milyarder ile Londra izledi. Milyarder sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3.5 oranında azaldı. Rapora göre, bunun nedeni Ukrayna- Rusya arasındaki savaş, yüksek seyreden küresel enflasyon ve ABD ile Çin arasındaki gerilim oldu. Yine rapora göre, dünya üzerinde 3 bin 194 milyarder yaşıyor.


            'EVSEL DÖNÜŞÜM' SEFERBERLİĞİ
            Tüm üretim faaliyetlerini sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştiren, düşük enerji ve su tüketimine sahip, çevre dostu ürünleriyle bireylere de daha sürdürülebilir bir yaşam vadeden Vestel, geçen yıl Dünya Çevre Günü'nde hayata geçirdiği 'Evsel Dönüşüm Projesi' ile tüketiciyi de ileri ve geri dönüşüm ekosisteminin içine dahil ediyor. Projede kullanılmayan eski elektronik ürünler Vestel yetkili servisleri tarafından tüketicinin evinden alınarak, uygun koşullarda geri dönüştürülüyor. Geri dönüşüm firmasına satıştan elde edilen gelir ise çevre projelerinde kullanılmak üzere sivil toplum kuruluşlarına bağışlanıyor. Bunun yanında proje kapsamında Ecording aracılığı ile ağaçlandırılması zor bölgelerde drone vasıtasıyla tohum topu yöntemi ile ağaçlandırma yapılıyor. Proje kapsamında 500 bin adet tohum topu atıldı.


            ŞİFA TÜRKİYE'DE
            Türkiye sağlık alanında yaptığı atılımlar ve teknolojik gelişmeler sayesinde tüm dünyanın sağlığını emanet ettiği bir ülke haline dönüştü. TOBB Fuarcılık Meclisi Başkanı Cihat Alagöz, "2022'de dünyanın her yanından 1 milyon 258 bin hasta şifa bulmak için Türkiye'yi tercih etti. Bu anlamda ülkemiz 2.1 milyar dolar sağlık turizmi geliri elde ederken, hedefimiz yapacağımız doğru tanıtımlarla bu rakamı daha da artırmak" dedi. Alagöz, uluslararası hastaların en çok tercih ettiği klinik branşların kadın hastalıkları, göz, göğüs, genel cerrahi, iç hastalıklar, ortopedi ve travmatoloji, tıbbi onkoloji, kardiyoloji, kulak-burunboğaz, üroloji, saç sorunları ve ekimi alanlarında gerçekleştiğini söyledi. (Barış ŞİMŞEK)

            32 YILIN REKORU
            Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), petrol alanında yapılan yeni keşiflerle birlikte günlük petrol üretiminin 70 bin varili aştığını bildirdi. TPAO'nun, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, günlük petrol üretiminin 70 bin 76 varile ulaştığı belirtilerek, "Yeni keşiflerimizle birlikte son 32 yılın en yüksek yurt içi günlük üretim seviyesini aştık" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda ayrıca TPAO'nun, Türkiye'nin enerji alanında bağımsız olması kapsamında 2023 sonu hedefi olan günlük 90 bin varil petrol üretimine doğru emin adımlarla ilerlediği kaydedildi.

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            Haberler Ekonomi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Deprem konutları hızlıca teslim edilecek!
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