Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Deprem konutları hızlıca teslim edilecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni dönemde önceliklerinin afet bölgesindeki çalışmalar olduğuna dikkati çekerek, bu bölgelerdeki konutları hızlıca vatandaşlara teslim edeceklerini söyledi.
Bakan Özhaseki, bakan yardımcıları ve genel müdürler ile bir araya geldi. Toplantıda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından derlenen sunumları dinleyen Özhaseki, istişarelerde bulundu. Özhaseki, "Yeni dönemde bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte sadece deprem bölgesindeki illerimize değil, tüm şehirlerimize değer katacak projeleri hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Özhaseki, şehirleri depreme karşı daha dayanıklı hale getirmek için İstanbul öncelikli olacak şekilde Türkiye'de devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyledi. (Murathan YILDIRIM)
GÖZLER TÜRKIYE'DE
Dünya Bankası'nın ardından Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) de Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini yükseltti. OECD'nin raporunda küresel ekonominin sürdürülebilir büyümeye ulaşmasının 'uzun bir yol' ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuldu. Mart'ta bu yıl için yüzde 2.8 olarak açıklanan Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahmini, dün yayımlanan raporda yüzde 3.6'ya yükseltildi. Dünya Bankası da Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini hafta başında yüzde 2.7'den 3.2'ye çekmişti. İç talebin Türkiye'nin ekonomik büyümesinin ana itici gücü olmaya devam edeceği belirtildi. Türkiye ekonomisinin 2024'e ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3.7 olarak belirlendi.