Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Deprem konutları hızlıca teslim edilecek!





TOPLAM 3 BİN 194 KİŞİ

En fazla milyarderin yaşadığı şehir ise 136 kişi ile New York oldu. New York'u, 112 milyarderle Hong Kong, 84 ile San Fransisco, 76 ile Moskova ve 75 milyarder ile Londra izledi. Milyarder sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3.5 oranında azaldı. Rapora göre, bunun nedeni Ukrayna- Rusya arasındaki savaş, yüksek seyreden küresel enflasyon ve ABD ile Çin arasındaki gerilim oldu. Yine rapora göre, dünya üzerinde 3 bin 194 milyarder yaşıyor.



'EVSEL DÖNÜŞÜM' SEFERBERLİĞİ

Tüm üretim faaliyetlerini sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştiren, düşük enerji ve su tüketimine sahip, çevre dostu ürünleriyle bireylere de daha sürdürülebilir bir yaşam vadeden Vestel, geçen yıl Dünya Çevre Günü'nde hayata geçirdiği 'Evsel Dönüşüm Projesi' ile tüketiciyi de ileri ve geri dönüşüm ekosisteminin içine dahil ediyor. Projede kullanılmayan eski elektronik ürünler Vestel yetkili servisleri tarafından tüketicinin evinden alınarak, uygun koşullarda geri dönüştürülüyor. Geri dönüşüm firmasına satıştan elde edilen gelir ise çevre projelerinde kullanılmak üzere sivil toplum kuruluşlarına bağışlanıyor. Bunun yanında proje kapsamında Ecording aracılığı ile ağaçlandırılması zor bölgelerde drone vasıtasıyla tohum topu yöntemi ile ağaçlandırma yapılıyor. Proje kapsamında 500 bin adet tohum topu atıldı.



ŞİFA TÜRKİYE'DE

Türkiye sağlık alanında yaptığı atılımlar ve teknolojik gelişmeler sayesinde tüm dünyanın sağlığını emanet ettiği bir ülke haline dönüştü. TOBB Fuarcılık Meclisi Başkanı Cihat Alagöz, "2022'de dünyanın her yanından 1 milyon 258 bin hasta şifa bulmak için Türkiye'yi tercih etti. Bu anlamda ülkemiz 2.1 milyar dolar sağlık turizmi geliri elde ederken, hedefimiz yapacağımız doğru tanıtımlarla bu rakamı daha da artırmak" dedi. Alagöz, uluslararası hastaların en çok tercih ettiği klinik branşların kadın hastalıkları, göz, göğüs, genel cerrahi, iç hastalıklar, ortopedi ve travmatoloji, tıbbi onkoloji, kardiyoloji, kulak-burunboğaz, üroloji, saç sorunları ve ekimi alanlarında gerçekleştiğini söyledi. (Barış ŞİMŞEK)



32 YILIN REKORU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), petrol alanında yapılan yeni keşiflerle birlikte günlük petrol üretiminin 70 bin varili aştığını bildirdi. TPAO'nun, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, günlük petrol üretiminin 70 bin 76 varile ulaştığı belirtilerek, "Yeni keşiflerimizle birlikte son 32 yılın en yüksek yurt içi günlük üretim seviyesini aştık" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda ayrıca TPAO'nun, Türkiye'nin enerji alanında bağımsız olması kapsamında 2023 sonu hedefi olan günlük 90 bin varil petrol üretimine doğru emin adımlarla ilerlediği kaydedildi.