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    Borsa İstanbul rallisini sürdürüyor! Endeks Ocak’taki tarihi seviyelerine...

    Seçim sonuçlarıyla güven ve istikrar ortamı piyasalara da olumlu yansıdı. Borsa İstanbul rallisini sürdürüyor. Endeks Ocak’taki tarihi seviyelerine yaklaştı...

    Piyasalarda isikrar rallisi

    Borsa İstanbul'da seçimlerle başlayan yükseliş, yeni kabinenin açıklanmasının ardından ralliye dönüştü. Dün güne yüzde 2.36 artışla 5.515,87 puandan başlayan BIST 100 endeksi, Ocak ayında gördüğü tarihi seviyelere yaklaştı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Ocak 2023'te 5.636,52 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

    Gün içinde en yüksek 5.608,84 puanı gören endeks günü ise yüzde 3.2 yükselişle 5.561,18 puandan tamamladı. Haftanın ilk 3 gününde borsadaki yükseliş yüzde 9'a yaklaştı. Hafta sonu Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanması ve Şimşek'in ilk açıklamaları piyasalar tarafından olumlu karşılandı.



    KURLAR DENGE ARIYOR
    Borsadaki yükseliş devam ederken, kurlarda da hareketlilik ve dalgalanma yaşanıyor. ALB Yatırım tarafından yapılan piyasa değerlendirmesinde, "Bundan sonraki süreçte para ve maliye politikasında atılacak adımlar, kurlarda belli bir noktada denge ve öngörülebilirlik unsuru olarak öne çıkacaktır. Etkili hamle ve mesajlar, yabancı sermaye girişi, rezervlerin güçlenmesi ve döviz likiditesinin bollaşması burada kritik noktalar" denildi.



        ALTINDA REKOR
        Dolardaki hareketlenmeyle birlikte altın fiyatlarında da yükseliş hızlandı. Ons tarafında 1.930- 1.950 dolar seviyesi destek olarak çalışırken; kurlarda yaşanan yükseliş, gram altını 1.484 lira seviyesine taşıdı. Uzmanlar, "Bundan sonraki süreçte gram altında 1.360 lira ana destek olarak izlenmekle birlikte; ons ve dolardaki hareketlere de paralel olarak 1.500 lira ve üzeri seviyeleri görmek de söz konusu olabilecektir" dedi.

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