Borsa İstanbul rallisini sürdürüyor! Endeks Ocak’taki tarihi seviyelerine...

Borsa İstanbul'da seçimlerle başlayan yükseliş, yeni kabinenin açıklanmasının ardından ralliye dönüştü. Dün güne yüzde 2.36 artışla 5.515,87 puandan başlayan BIST 100 endeksi, Ocak ayında gördüğü tarihi seviyelere yaklaştı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Ocak 2023'te 5.636,52 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.
Gün içinde en yüksek 5.608,84 puanı gören endeks günü ise yüzde 3.2 yükselişle 5.561,18 puandan tamamladı. Haftanın ilk 3 gününde borsadaki yükseliş yüzde 9'a yaklaştı. Hafta sonu Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanması ve Şimşek'in ilk açıklamaları piyasalar tarafından olumlu karşılandı.
KURLAR DENGE ARIYOR
Borsadaki yükseliş devam ederken, kurlarda da hareketlilik ve dalgalanma yaşanıyor. ALB Yatırım tarafından yapılan piyasa değerlendirmesinde, "Bundan sonraki süreçte para ve maliye politikasında atılacak adımlar, kurlarda belli bir noktada denge ve öngörülebilirlik unsuru olarak öne çıkacaktır. Etkili hamle ve mesajlar, yabancı sermaye girişi, rezervlerin güçlenmesi ve döviz likiditesinin bollaşması burada kritik noktalar" denildi.