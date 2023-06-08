Borsa İstanbul rallisini sürdürüyor! Endeks Ocak’taki tarihi seviyelerine...





KURLAR DENGE ARIYOR

Borsadaki yükseliş devam ederken, kurlarda da hareketlilik ve dalgalanma yaşanıyor. ALB Yatırım tarafından yapılan piyasa değerlendirmesinde, "Bundan sonraki süreçte para ve maliye politikasında atılacak adımlar, kurlarda belli bir noktada denge ve öngörülebilirlik unsuru olarak öne çıkacaktır. Etkili hamle ve mesajlar, yabancı sermaye girişi, rezervlerin güçlenmesi ve döviz likiditesinin bollaşması burada kritik noktalar" denildi.