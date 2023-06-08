4800-5400-7200 gün primle 45 mesleğe erken emeklilik için yeşil ışık: 2000, 2002 ve 2008 yıllarında SGK girişi olan yaşadı

Emeklilik sisteminde yapılan yeniliklerle daha erken tarihte maaş alma imkanları genişliyor. Belirli meslek gruplarına tanınan erken emeklilik imkanı, çalışanların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Yapılan düzenlemelerle birlikte belirli meslek gruplarına mensup çalışanlar çalışma koşullarının zorluğu ve mesleki riskler nedeniyle bu haktan yararlanabilecek. Son düzenlemeyle birlikte milyonlarca kişi daha erken emekli olabilecek.