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    • Ekonomi
    • 09.06.2023 09:59
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    • 09.06.2023 09:59
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    4800-5400-7200 gün primle 45 mesleğe erken emeklilik için yeşil ışık: 2000, 2002 ve 2008 yıllarında SGK girişi olan yaşadı

    Erken emeklilik hakkının tanınmasıyla birlikte belirli meslek gruplarında çalışanlar daha kısa bir çalışma süresine sahip olmaları halinde maaş alabiliyor. Bu düzenleme mesleki risklerle karşı karşıya kalan ve zorlu çalışma koşullarına maruz kalan kişilere daha iyi bir yaşam kalitesi sunmayı hedefliyor. Bu sektörlerde çalışanlar şartları öğrenerek daha kısa vadede maaşını almaya başlıyor. Son olarak 18 olan bu mesleklerin sayısı 45'e yükseltildi ve kapsamlar genişletildi.

    2000, 2002 ve 2008 yıllarında SGK girişi olan yaşadı!

    Emeklilik sisteminde yapılan yeniliklerle daha erken tarihte maaş alma imkanları genişliyor. Belirli meslek gruplarına tanınan erken emeklilik imkanı, çalışanların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Yapılan düzenlemelerle birlikte belirli meslek gruplarına mensup çalışanlar çalışma koşullarının zorluğu ve mesleki riskler nedeniyle bu haktan yararlanabilecek. Son düzenlemeyle birlikte milyonlarca kişi daha erken emekli olabilecek.

    45 MESLEĞE ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ!

    ● Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar

    ● Cıva üretimi işleri

    ● Madencilik ve yeraltı işleri

    ● Asit üretimi yapan fabrika ve atöyeler

    ● Sahil Güvenlik Komutanlığı

    ● Radyoaktif işler

    ● TRT'de haber hizmetinde çalışanlar

    ● Emniyet çalışanları

    ● Askerler

        ● Basın ve gazetecilik işleri

        ● Ebe

        ● İtfaiye ve yangın söndürme işleri

        ● Ceza infaz kurumlarında çalışanlar

        ● TBMM yasama organı üyeleri

        ● Kurşun ve arsenik işleri

        ● Su altında çalışmayı gerektiren işler

        ● Hastabakıcı hemşireler

        ● Diş tabibi

        ● Eczacı

        ● Cam fabrika ve atölyeleri

        ● Alüminyüm fabrikaları

        ● Hemşire

        ● Döküm fabrikaları

        ● Çimento fabrikaları
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            Haberler Ekonomi 4800-5400-7200 gün primle 45 mesleğe erken emeklilik için yeşil ışık: 2000, 2002 ve 2008 yıllarında SGK girişi olan yaşadı
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