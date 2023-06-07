THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat açıkladı: "Bu yıl 60 milyon turist bekliyoruz"

Net kârımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 arttı. Aynı dönemde 233 milyon dolar kâr elde ettik. Bu yıl tarihimizin en yüksek ilk çeyrek kârı oldu" dedi. Turizm açısından da THY'nin, Türk sporu, hizmet sektörü ve ihracatının ana bileşenlerinden biri olduğunu belirten Bolat, "Geçen yıl yaklaşık 50 milyon misafir İstanbul ve Türkiye'yi ziyaret etti. Bunların yarısı THY ile seyahat etti. Bu yıl ise 60 milyon turistin Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.