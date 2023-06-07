THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat açıkladı: "Bu yıl 60 milyon turist bekliyoruz"

Dünya havacılık sektörünün liderleri ve paydaşları Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) 79. Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.
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Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne üye 300'den fazla havayolu şirketinin üst düzey yöneticilerini bir araya getiren etkinlik kapsamındaki basın toplantısında konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Gelirlerimiz bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42.7 artış kaydetti.
Net kârımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 arttı. Aynı dönemde 233 milyon dolar kâr elde ettik. Bu yıl tarihimizin en yüksek ilk çeyrek kârı oldu" dedi. Turizm açısından da THY'nin, Türk sporu, hizmet sektörü ve ihracatının ana bileşenlerinden biri olduğunu belirten Bolat, "Geçen yıl yaklaşık 50 milyon misafir İstanbul ve Türkiye'yi ziyaret etti. Bunların yarısı THY ile seyahat etti. Bu yıl ise 60 milyon turistin Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.
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Ahmet Bolat, hedeflerinin, 2033'te THY'nin ülkeye 50 milyar dolar gelir katkısı sağlamak olduğunu belirtti. Uçuş hatlarına Kasım'da Detroit'i ekleyeceklerini aktaran Bolat, "Çok yakında dünyada sadece iç hatlar değil, aynı zamanda dış hatlarda ücretsiz internet sunan ilk şirket olacağız" dedi.