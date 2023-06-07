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    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kurban bağış fiyatlarını açıkladı!

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş vekaletle kurban kesimi organizasyonu tanıtım toplantısına katıldı. Kurban bağış fiyatlarını yurt dışında 2 bin 750, yurt içinde 5 bin 950 lira şeklinde açıkladı. İşte sizler için derlediğimiz 7 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Vekaletle kurban 5 bin 950 TL

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekaletle kurban kesimi organizasyonu tanıtım toplantısına katılarak kurban bağış fiyatlarını yurt dışında 2 bin 750, yurt içinde 5 bin 950 lira olarak açıkladı. Kurban bağışlarında özellikle deprem bölgelerine ağırlık verileceğini belirten Erbaş, "Vatandaşlarımızın bağışlarında yurt içi seçeneğini seçmelerini arzu ediyoruz" dedi. Erbaş, 81 il ve pek çok ilçe merkezinde 1003 şube aracılığıyla şehirlerin önemli noktalarına kurban bağış stantları kuracaklarını duyurdu.
    Rana BÜYÜKTAŞ



    ALTINDA YENİ ZİRVE
    Altın rekorlarına bir yenisini ekledi. Güne bin 340 liradan başlayan gram altın gün içinde bin 368 liraya çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü. Ons altın da dün bin 960 dolar seviyesinden işlem gördü. Analistler, küresel piyasalarda, Fed'in para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirtti. ABD'de borç limiti krizinin çözülmesiyle ABD hazinesinin tahvil satışlarına başladığını aktaran analistler, ABD hükümetinin borçlanmasının piyasalarda likiditeyi olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Analistler, altının ons fiyatında 1.950 ve 1.930 doların destek, 1.980 ve 2.000 doların direnç olduğunu kaydetti.



    AVRUPA LİDERLİĞİ İÇİN GAZA BASTIK
    EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, doğalgaz piyasasının 20 milyon abonesi ve yıllık 55 milyar metreküp tüketimle Avrupa'nın en büyük 5'inci doğalgaz piyasası konumunda olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Gerek ithal edilen gazın organize piyasada satışa konu edilmesi sonucu gerçekleşecek işlem hacmi artışı gerekse Karadeniz sahasından elde edilecek yerli doğalgazın piyasaya girmesiyle sağlanacak arz çeşitliliği de doğal gaz ticaret merkezi olma hedefimize hizmet edecektir."
    Barış ŞİMŞEK



    TÜRKİYE'NİN DİJİTAL İTİBAR ŞAMPİYONLARI AÇIKLANDI
    Aylık ekonomi ve iş dünyası dergisi INBUSINESS ile 18.45 İletişim Ajansı bir ilki gerçekleştirerek hazırladığı Dijital İtibar Raporu (DİR100) ile şirketlerin dijital karnelerini ortaya koydu. 20 farklı sektörden, 100 markanın mercek altına alındığı araştırmaya göre, 2022'de dijital platformlarda en çok eğlence sektörü konuşuldu.

    Listede ilk 10'un şampiyonu Netflix olurken, Türk Telekom ikinci sırada geldi. Üçüncülüğe ise Türkiye'nin global markası THY yerleşti. INBUSINESS Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler, "Tüm dijital platformlarda kümülatif olarak markaların dijital itibarlarının kıyaslandığı kapsamlı bir araştırma bulunmuyor. O nedenle 18.45 İletişim Ajansı'nın uluslararası örneklerden yola çıkarak geliştirdiği metodoloji ile DİR100'ü hazırlamak için aylar süren titiz bir çalışma yürüttük. Amacımız, markaların performanslarını kıyaslayacakları DİR100 raporu ile bu alandaki eksikliği gidermekti. Araştırmamız ile bunu başardığımıza inanıyorum" dedi. 18.45 İletişim Ajansı Genel Müdürü Rasim Gürgen ise çalışmalarını dijital mecraların tamamı ile yürüttüklerini belirtti.



        BOĞAZLARDAN 250 MİLYON DOLAR
        Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin kendisine verdiği uluslararası haklar ile boğazlardan elde ettiği gelirin belirlendiği frank bedelinde ilk kez geçtiğimiz yıl artışa gitmişti. 1983'te Türkiye, frank bedelinde yüzde 75 indirim uygulayarak bir 'frank'ı 0.80 dolar olarak sabitlerken, bu durum İstanbul ve Çanakkale Boğazları'ndan geçişlerden elde edilen geliri son derece düşürüyordu. Türkiye'nin güçlü duruşu neticesiyle ilk kez geçtiğimiz yıl artırılan geçiş ücretine 1 Temmuz'da da zam yansıtılacak. Böylece boğazlardan elde edilecek yıllık geçiş geliri 250 milyon dolara yükselecek. Mevcutta ton başına 4.08 dolar olarak uygulanan geçiş ücretine 1 Temmuz'da yüzde 8.3'lük bir artış yansıtılarak gemi geçiş ücretleri ton başına 4.42 dolara yükselecek.
        BARIŞ ŞİMŞEK

        'ZAM'PHONE!
        Geçtiğimiz ayın ortalarında tüm akıllı telefon ürünlerine yüzde 10 oranında zam yapan Apple, fiyatları yeniden güncelledi. Bu fiyat artışı, markanın 3 hafta içerisindeki ikinci yukarı yönlü hareket oldu. iPhone'ların fiyatları yaklaşık olarak yüzde 8 yükseldi. iPhone 14 başlangıç fiyatı 37 bin 999 liraya çıktı. En pahalı iPhone da 67 bin 999 liraya yükseldi. Markanın en ucuz fiyatlı telefon modeli olan iPhone SE ise 19 bin 499 lirayı buldu. Apple parlatma bezinin fiyatını da 469 liradan 489 liraya çıkardı.

        ŞEFTALİ HALDE 7 RAFTA 27 TL
        Adana Meyve-Sebze Hali'nde kilosu 3-7 lira olan şeftali, market raflarında ise 27 liradan satılıyor. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, halde düşük fiyata rağmen şeftali satmakta zorlandıklarını anlatarak, "Biz 7 liraya satamazken, marketler 27 liraya tezgaha çıkarıyor. Hasat edilen ürünün yüzde 35-40'ı hale gelirken, yüzde 60'a yakını korsan satılıyor. Şehrin birçok bölgesinde korsan şekilde ürün satışı yapılıyor" diye konuştu.

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