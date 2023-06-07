Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kurban bağış fiyatlarını açıkladı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekaletle kurban kesimi organizasyonu tanıtım toplantısına katılarak kurban bağış fiyatlarını yurt dışında 2 bin 750, yurt içinde 5 bin 950 lira olarak açıkladı. Kurban bağışlarında özellikle deprem bölgelerine ağırlık verileceğini belirten Erbaş, "Vatandaşlarımızın bağışlarında yurt içi seçeneğini seçmelerini arzu ediyoruz" dedi. Erbaş, 81 il ve pek çok ilçe merkezinde 1003 şube aracılığıyla şehirlerin önemli noktalarına kurban bağış stantları kuracaklarını duyurdu.
Rana BÜYÜKTAŞ
ALTINDA YENİ ZİRVE
Altın rekorlarına bir yenisini ekledi. Güne bin 340 liradan başlayan gram altın gün içinde bin 368 liraya çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü. Ons altın da dün bin 960 dolar seviyesinden işlem gördü. Analistler, küresel piyasalarda, Fed'in para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirtti. ABD'de borç limiti krizinin çözülmesiyle ABD hazinesinin tahvil satışlarına başladığını aktaran analistler, ABD hükümetinin borçlanmasının piyasalarda likiditeyi olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Analistler, altının ons fiyatında 1.950 ve 1.930 doların destek, 1.980 ve 2.000 doların direnç olduğunu kaydetti.
AVRUPA LİDERLİĞİ İÇİN GAZA BASTIK
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, doğalgaz piyasasının 20 milyon abonesi ve yıllık 55 milyar metreküp tüketimle Avrupa'nın en büyük 5'inci doğalgaz piyasası konumunda olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Gerek ithal edilen gazın organize piyasada satışa konu edilmesi sonucu gerçekleşecek işlem hacmi artışı gerekse Karadeniz sahasından elde edilecek yerli doğalgazın piyasaya girmesiyle sağlanacak arz çeşitliliği de doğal gaz ticaret merkezi olma hedefimize hizmet edecektir."
Barış ŞİMŞEK
TÜRKİYE'NİN DİJİTAL İTİBAR ŞAMPİYONLARI AÇIKLANDI
Aylık ekonomi ve iş dünyası dergisi INBUSINESS ile 18.45 İletişim Ajansı bir ilki gerçekleştirerek hazırladığı Dijital İtibar Raporu (DİR100) ile şirketlerin dijital karnelerini ortaya koydu. 20 farklı sektörden, 100 markanın mercek altına alındığı araştırmaya göre, 2022'de dijital platformlarda en çok eğlence sektörü konuşuldu.
Listede ilk 10'un şampiyonu Netflix olurken, Türk Telekom ikinci sırada geldi. Üçüncülüğe ise Türkiye'nin global markası THY yerleşti. INBUSINESS Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler, "Tüm dijital platformlarda kümülatif olarak markaların dijital itibarlarının kıyaslandığı kapsamlı bir araştırma bulunmuyor. O nedenle 18.45 İletişim Ajansı'nın uluslararası örneklerden yola çıkarak geliştirdiği metodoloji ile DİR100'ü hazırlamak için aylar süren titiz bir çalışma yürüttük. Amacımız, markaların performanslarını kıyaslayacakları DİR100 raporu ile bu alandaki eksikliği gidermekti. Araştırmamız ile bunu başardığımıza inanıyorum" dedi. 18.45 İletişim Ajansı Genel Müdürü Rasim Gürgen ise çalışmalarını dijital mecraların tamamı ile yürüttüklerini belirtti.