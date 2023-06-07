Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kurban bağış fiyatlarını açıkladı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekaletle kurban kesimi organizasyonu tanıtım toplantısına katılarak kurban bağış fiyatlarını yurt dışında 2 bin 750, yurt içinde 5 bin 950 lira olarak açıkladı. Kurban bağışlarında özellikle deprem bölgelerine ağırlık verileceğini belirten Erbaş, "Vatandaşlarımızın bağışlarında yurt içi seçeneğini seçmelerini arzu ediyoruz" dedi. Erbaş, 81 il ve pek çok ilçe merkezinde 1003 şube aracılığıyla şehirlerin önemli noktalarına kurban bağış stantları kuracaklarını duyurdu.

Rana BÜYÜKTAŞ





ALTINDA YENİ ZİRVE

Altın rekorlarına bir yenisini ekledi. Güne bin 340 liradan başlayan gram altın gün içinde bin 368 liraya çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü. Ons altın da dün bin 960 dolar seviyesinden işlem gördü. Analistler, küresel piyasalarda, Fed'in para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirtti. ABD'de borç limiti krizinin çözülmesiyle ABD hazinesinin tahvil satışlarına başladığını aktaran analistler, ABD hükümetinin borçlanmasının piyasalarda likiditeyi olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Analistler, altının ons fiyatında 1.950 ve 1.930 doların destek, 1.980 ve 2.000 doların direnç olduğunu kaydetti.