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    Başkan Erdoğan açıkladı: Emekliye çifte bayram müjdesi! Ödeme takvimi belli oldu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde emeklilere hem erken maaş hem de ikramiye müjdesi verdi. Ödeme takvimi de şekillendi. İşte ödeme takvimi...

    Emekliye çifte bayram

    Kurban Bayramı yaklaşırken, Başkan Erdoğan'dan emeklilere çifte müjde geldi. Erdoğan, hem maaşın hem de ikramiyenin erken ödeneceğini söyledi. Emekliler 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı'na, maaşı ve ikramiyesi cebinde girecek. SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında aylığını alıyor.

    Bağ-Kur'lular her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli aylığını hesabında görürken, memur emeklilerinin maaş günü ayın 1'i ile 5'i arasında bulunuyor. Bayram nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Haziran aylıkları, memur emeklilerinin de Temmuz aylıkları erken verilecek. Maaşlarla birlikte ikramiyeler de yatırılacak.



    NE ZAMAN ÖDENECEK?
    SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor. Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin 22 Haziran'da yatırılması gündemde. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile ikramiyelerinin 23 Haziran'da yatırılması söz konusu olabilecek.



    EYT'LİLER DE ALABİLECEK
    Kurban Bayramı ikramiyesinden emeklilik, ölüm ve sürekli iş göremezlik aylığı alanlar yararlanacak. İkramiye için bu ay itibariyle aylık bağlanmış olması gerekiyor. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı başvurusu yapanlar ile aylık bağlama işlemi tamamlananlar Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.

        Aylık bağlama işlemi ödeme tarihine yetişenler açıklanan tarihte, yetişmeyenler de işlemleri tamamlandıktan sonra bu ödemelerini alabilecek. Aylık bağlama işlemi tamamlanan EYT'lilere birikmiş tüm maaş ve ikramiyeleri toplu olarak hak kaybı olmadan yatırılacak.

        BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE ÇIKARILDI
        Başkan Erdoğan, 26 ve 27 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alındığını ve tatil süresinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı

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        Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan açıkladı: Emekliye çifte bayram müjdesi! Ödeme takvimi belli oldu
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