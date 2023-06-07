Başkan Erdoğan açıkladı: Emekliye çifte bayram müjdesi! Ödeme takvimi belli oldu

Kurban Bayramı yaklaşırken, Başkan Erdoğan'dan emeklilere çifte müjde geldi. Erdoğan, hem maaşın hem de ikramiyenin erken ödeneceğini söyledi. Emekliler 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı'na, maaşı ve ikramiyesi cebinde girecek. SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında aylığını alıyor.

Bağ-Kur'lular her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli aylığını hesabında görürken, memur emeklilerinin maaş günü ayın 1'i ile 5'i arasında bulunuyor. Bayram nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Haziran aylıkları, memur emeklilerinin de Temmuz aylıkları erken verilecek. Maaşlarla birlikte ikramiyeler de yatırılacak.