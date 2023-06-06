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    • Ekonomi
    • 06.06.2023 11:34
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    • 06.06.2023 11:34
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    Altın fiyatları için yapılmış tüm tahminleri unutun! Ters köşe olacaksınız! Dünyaca ünlü bankadan çılgın tahmin...

    Son dönemde altın fiyatlarının hareketlenmesi uluslararası gerilimler, salgın hastalıklar ve diğer faktörlerle birlikte piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor. Bu dönemlerde yatırımcılar genellikle altına güvenli bir liman olarak yöneliyorlar. Uzmanlar, altın fiyatlarıyla ilgili farklı tahminlerde bulunuyor. Ancak son tahminler bazıları için beklenmedik sonuçlar ortaya koydu. FED faiz kararı öncesi yapılan son tahminler merak ediliyor. Dünyaca ünlü bir bankanın ons altın için yaptığı tahmin ise herkesi şaşırttı.

    Altın fiyatları için yapılmış tüm tahminleri unutun!

    Altın fiyatlarında özellikle son günlerde yaşanan hareketlilik dikkatleri çekmeye devam ediyor. Yastık altı yatırımı olan yüz binlerce kişi fiyatlardaki gelişmelere odaklandı. Dünyaca ünlü bankanın son dakika açıklamasından sonra bu hareketliliğin hız kesmeden devam edip etmeyeceği akıllarda yerini aldı. Bu kapsamda uzman ismin altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı son tahmin dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    DÜNYACA ÜNLÜ BANKADAN FLAŞ TAHMİN

    Altın fiyatlarındaki yükseliş birçok parametrenin aynı anda bir araya gelmesiyle gerçekleşti. Bu kapsamda Bank of America'nın tahminleri dikkat çekti.

    Bank of America'nın son dakika açıklamasına göre bu yükseliş hız kesmeden devam edecek ve ons altın fiyatının 2500 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

        UZMAN İSİMDEN YENİ TAHMİN

        İslam Memiş'in son uyarısı ise dikkat çekti. Memiş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Altının ons fiyatında haziran ayında 1910 dolar seviyesinde beklentim var. Şuan da altının ons fiyatı 1953 dolar seviyesinde.

        Yıl içinde 2400 dolar seviyesine kadar yükseliş beklentimde değişiklik yok.Gram altın TL fiyatı 1306 lira ekran fiyatı.

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            Haberler Ekonomi Altın fiyatları için yapılmış tüm tahminleri unutun! Ters köşe olacaksınız! Dünyaca ünlü bankadan çılgın tahmin...
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