Altın fiyatları için yapılmış tüm tahminleri unutun! Ters köşe olacaksınız! Dünyaca ünlü bankadan çılgın tahmin...

Altın fiyatlarında özellikle son günlerde yaşanan hareketlilik dikkatleri çekmeye devam ediyor. Yastık altı yatırımı olan yüz binlerce kişi fiyatlardaki gelişmelere odaklandı. Dünyaca ünlü bankanın son dakika açıklamasından sonra bu hareketliliğin hız kesmeden devam edip etmeyeceği akıllarda yerini aldı. Bu kapsamda uzman ismin altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı son tahmin dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.