Memura ve emekliye yeni maaş: Temmuz zammının ipuçları geldi! Refah payı ne kadar olacak?

Memurların ve aylık bağlanan EYT'liler de dahil emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklileri ilk 6 aylık TÜFE oranında zam, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 6 zam ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark alacak. Dün açıklanan enflasyon verileriyle bu zam oranları için ipucu gelirken, Temmuz zammına ilave edilecek refah payı gibi ek iyileştirmeler de şekillenmeye başladı.





6 AYLIK TAHMİN NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak- Mayıs enflasyonunu yüzde 15.26 olarak açıkladı. İlk 5 aylık TÜFE'ye göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.26 çıkarken, memurların ve memur emeklilerinin artışı da enflasyon farkıyla yüzde 13.13'e ulaştı. Geriye sadece tek enflasyon verisi kaldı. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla zam oranı ortaya çıkacak. Emekliler bu verinin belli olacağı 3 Temmuz'da maaşlarının ne kadar artacağını öğrenecek. İlk 6 aylık enflasyona yani memurların ve emeklilerin zam oranına ilişkin ipuçları da bulunuyor.