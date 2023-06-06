Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve başladı: Ekonomide yeni dönemin yol haritası hazır! Öncelik enflasyonla mücadele

Yeni dönemde gelir ve servet eşitsizliğinin azaltılmasından ekonomik özgürlüklerin genişletilmesine, iş gücü piyasası reformundan gıda başta olmak üzere fahiş fiyatları frenleyecek maliyet düşürücü uygulamalara, çalışanların gelirlerinin enflasyona karşı korunmasından vergi düzenlemelerine kadar birçok önemli uygulama devreye alınacak.
Ücretlerin Gelir Vergisi Kanunu'ndaki ikinci dilimine girmesi önlenecek. Böylece ücretlerin vergi dilimi değişikliği nedeniyle yıl içinde düşmesi gündemden kalkacak.
Ekonomide yeni dönemin "güven ve istikrar" ekibi, Orta Vadeli Program için hazırlıklara hızlı başladı. Ekonomi programında da yer alacak bazı önemli reform adımları ve uygulamaya geçecek düzenlemeler şöyle:
GIDA ENFLASYONU FRENLENECEK
Enflasyonun tek haneye düşmesi için sıkılaştırıcı para politikası sürerken, gıda enflasyonunu frenlemek için maliyet düşürücü uygulamalar gelecek. Tarımsal üretim planlaması öncelik kazanacak. Üretim fazlası bulunan ürünlerden eksiği bulunan ürünlere geçiş desteklenecek.