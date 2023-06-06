Enflasyon yüzde 40’ın altında: 17 ayın en düşük seviyesi!

Aynı zamanda aylık bazda 2019 Haziran'ından bu yana yani 47 ayın en düşük enflasyonu yakalandı. TÜFE'de son 7 aydaki düşüş 45.92 puana ulaştı.

Üretici Fiyatları Endeksi de (ÜFE) Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.65 artarken, yıllıkta ise yüzde 40.76'ya indi. ÜFE'de de yıllık enflasyon 2 yılın dibine geriledi. Ayrıca aylık bazda son 6 yılın en düşük Mayıs artışı yaşandı.