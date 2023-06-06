Enflasyon yüzde 40’ın altında: 17 ayın en düşük seviyesi!

Enflasyonda 2022'nin son iki ayında başlayan düşüş trendi, Mayıs'a da yansıdı. Hükümetin doğalgazı hanelere ücretsiz sunmasının da etkisiyle yıllık enflasyon yüzde 40'ın altına geriledi. TÜFE Mayıs'ta yüzde 0.04 arttı.
ÜFE 2 YILIN DİBİNDE
Nisan'da yüzde 43.68 olan yıllık enflasyon Mayıs'ta yüzde 39.59 ile son 17 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Mayıs'taki yüzde 0.04'lük artış 2012'den bu yana en düşük Mayıs enflasyonu olarak kayıtlara geçti.
Aynı zamanda aylık bazda 2019 Haziran'ından bu yana yani 47 ayın en düşük enflasyonu yakalandı. TÜFE'de son 7 aydaki düşüş 45.92 puana ulaştı.
Üretici Fiyatları Endeksi de (ÜFE) Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.65 artarken, yıllıkta ise yüzde 40.76'ya indi. ÜFE'de de yıllık enflasyon 2 yılın dibine geriledi. Ayrıca aylık bazda son 6 yılın en düşük Mayıs artışı yaşandı.