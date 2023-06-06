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    Enflasyon yüzde 40’ın altında: 17 ayın en düşük seviyesi!

    Mayıs’ta aylık enflasyon ücretsiz doğalgazın da etkisiyle yüzde 0.04 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 39.59 ile 17 ayın, ÜFE de yüzde 40.76 ile 24 ayın en düşük seviyesine geriledi.

    Enflasyon yüzde 40’ın altında

    Enflasyonda 2022'nin son iki ayında başlayan düşüş trendi, Mayıs'a da yansıdı. Hükümetin doğalgazı hanelere ücretsiz sunmasının da etkisiyle yıllık enflasyon yüzde 40'ın altına geriledi. TÜFE Mayıs'ta yüzde 0.04 arttı.



    ÜFE 2 YILIN DİBİNDE
    Nisan'da yüzde 43.68 olan yıllık enflasyon Mayıs'ta yüzde 39.59 ile son 17 ayın en düşük seviyesine geriledi.

    Mayıs'taki yüzde 0.04'lük artış 2012'den bu yana en düşük Mayıs enflasyonu olarak kayıtlara geçti.

    Aynı zamanda aylık bazda 2019 Haziran'ından bu yana yani 47 ayın en düşük enflasyonu yakalandı. TÜFE'de son 7 aydaki düşüş 45.92 puana ulaştı.

    Üretici Fiyatları Endeksi de (ÜFE) Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.65 artarken, yıllıkta ise yüzde 40.76'ya indi. ÜFE'de de yıllık enflasyon 2 yılın dibine geriledi. Ayrıca aylık bazda son 6 yılın en düşük Mayıs artışı yaşandı.



        DOĞALGAZ ETKİSİ
        Tüketici fiyatları bazında Mayıs'ta en fazla fiyat artışı yüzde 37.1 ile 'patates ve bazı yumru bitkiler', en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 100 ile söz konusu ayda 'sıfır fiyat yöntemi' uygulanan 'şehir gazı ve doğalgaz'da gerçekleşti.

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