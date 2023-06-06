7.500 TL ve üstü maaş alan yaşadı! Emekliye müjde sabah saat 9'da verildi! SSK BAĞ-KUR emeklisine promosyon kıyağı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan bazı bankalar emeklilere promosyon ödemeleri yaparak çeşitli avantajlar sunuyor. Bu promosyonlar emeklilere ek gelir sağlayarak maddi açıdan destek sağlıyor. Promosyon miktarı da bankalar arasında değişiklik gösterebiliyor. Bu doğrultuda başvuru yapmadan önce farklı bankaların promosyon tekliflerini karşılaştırmak ve hangi bankanın size en uygun avantajları sağladığını değerlendirmek önemli olacak.