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    • Ekonomi
    • 06.06.2023 09:28
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    • 06.06.2023 09:28
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    7.500 TL ve üstü maaş alan yaşadı! Emekliye müjde sabah saat 9'da verildi! SSK BAĞ-KUR emeklisine promosyon kıyağı

    Promosyon ödemeleri emekliler için ekonomik anlamda önemli bir destek sağlıyor. Son dönemde yapılan açıklamalarla birlikte promosyon ödemelerine ilişkin güncel rakamlar emeklilerle paylaşıldı. Maaşını belirli bir bankaya taşıyan emekliler promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor. Miktarlar emekli maaş tutarına, emeklilik süresine ve bankanın belirlediği kriterlere göre değişiklik gösterebiliyor. Son günlerde bazı bankalarda ödeme miktarı 10.000 TL'yi aştı. Banka banka güncel tutarlar ise milyonların merak ettiği bir başka konu oldu.

    SSK BAĞ-KUR emeklisine promosyon!

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan bazı bankalar emeklilere promosyon ödemeleri yaparak çeşitli avantajlar sunuyor. Bu promosyonlar emeklilere ek gelir sağlayarak maddi açıdan destek sağlıyor. Promosyon miktarı da bankalar arasında değişiklik gösterebiliyor. Bu doğrultuda başvuru yapmadan önce farklı bankaların promosyon tekliflerini karşılaştırmak ve hangi bankanın size en uygun avantajları sağladığını değerlendirmek önemli olacak.

    YENİ RAKAMLAR AÇIKLANDI

    Bankaların maaşa göre promosyon teklifleri hakkında bilgiler ortaya çıktı. İşte bazı bankaların sunduğu promosyonlar:

    Halkbank: Maaşa göre promosyon miktarları 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira olarak belirlenmiş.

    Garanti BBVA: Maaşa göre promosyon miktarları 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira olarak belirlenmiş. Ayrıca, kredi kartıyla yapılan 500 lira harcamaya karşılık 1.000 lira bonus veriliyor.

        Denizbank: EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olarak bilinen grup için mobil uygulamayı indiren herkese maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira arasında promosyon sunuluyor.

        Akbank: Maaşa göre promosyon miktarları 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 lira arasında değişiyor. Ayrıca, 12 ay boyunca aylık 1.000 lira harcama sözü verenlere ekstra 1.500 lira promosyon veriliyor.

        Fibabanka: Maaşa göre promosyon miktarları 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira arasında değişiyor.

        ING: Maaşa göre promosyon miktarları 5.100, 5.950, 7.650, 8.500 lira arasında değişiyor. Ayrıca, 1 fatura talimatı verenlere 500 ila en fazla 1.500 lira arasında ek promosyon veriliyor.

        İş Bankası: Maaşa göre promosyon miktarları 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira olarak belirlenmiş.

        QNB Finansbank: Maaşa göre promosyon miktarları 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira arasında değişiyor. Ayrıca kredi kartıyla yapılan harcamalara yıllık 1.200 lira indirim sağlanıyor.

        TEB: Maaşa göre promosyon miktarları 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira olarak belirlenmiş.
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            Haberler Ekonomi 7.500 TL ve üstü maaş alan yaşadı! Emekliye müjde sabah saat 9'da verildi! SSK BAĞ-KUR emeklisine promosyon kıyağı
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