7.500 TL ve üstü maaş alan yaşadı! Emekliye müjde sabah saat 9'da verildi! SSK BAĞ-KUR emeklisine promosyon kıyağı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan bazı bankalar emeklilere promosyon ödemeleri yaparak çeşitli avantajlar sunuyor. Bu promosyonlar emeklilere ek gelir sağlayarak maddi açıdan destek sağlıyor. Promosyon miktarı da bankalar arasında değişiklik gösterebiliyor. Bu doğrultuda başvuru yapmadan önce farklı bankaların promosyon tekliflerini karşılaştırmak ve hangi bankanın size en uygun avantajları sağladığını değerlendirmek önemli olacak.
YENİ RAKAMLAR AÇIKLANDI
Bankaların maaşa göre promosyon teklifleri hakkında bilgiler ortaya çıktı. İşte bazı bankaların sunduğu promosyonlar:
Halkbank: Maaşa göre promosyon miktarları 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira olarak belirlenmiş.
Garanti BBVA: Maaşa göre promosyon miktarları 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira olarak belirlenmiş. Ayrıca, kredi kartıyla yapılan 500 lira harcamaya karşılık 1.000 lira bonus veriliyor.