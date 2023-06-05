BITS 100 endeksi için değerli gün: Borsa yaklaşık son 3 ayın zirvesini test etti!

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 257,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 102,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,18 ve holding endeksi yüzde 5,58 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 9,22 ile ulaştırma oldu.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), yaklaşık bir ay aranın ardından yeniden 500 baz puanın altına düştü. Türkiye'de bir süredir devam eden belirsizliklerin yavaş yavaş ortadan kalkması, ülkenin risk primi üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.