6 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı? Zamlı maaşlar ne kadar olacak 2023?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HAZİRAN LİSTESİ BELLİ Mİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor. Haziran ayı içerisinde yapılacak evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan henüz açıklama gelmedi. 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklen yararlanıyor.

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Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.