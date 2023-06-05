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    • Ekonomi
    • 06.06.2023 06:04
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    • 06.06.2023 06:04
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    6 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı? Zamlı maaşlar ne kadar olacak 2023?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım maaşı konusunda araştırmalar başladı. Haziran ayının gelmesiyle birlikte maaşların hangi gün yatmaya başlayacağı merak ediliyor. Peki, 6 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023 belli oldu mu? Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı? Zamlı maaşlar ne kadar olacak 2023? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    6 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023!

    Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar ödemelerin tarihini araştırıyor. Peki, 6 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HAZİRAN LİSTESİ BELLİ Mİ?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor. Haziran ayı içerisinde yapılacak evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan henüz açıklama gelmedi. 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklen yararlanıyor.

    Evde bakım parası yatan iller sorgulama

    Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

    SMS ile evde bakım parası sorgulama

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.

    'AĞIR ENGELLİ' RAPORU

    Yaklaşık 535 bin kişi bu destekten faydalanıyor. Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin en az yüzde 50 ve üzerinde bir oranla engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Raporda 'ağır engelli' ibaresi mutlaka yer almalı. Yüzde 50'den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası verilmiyor. Hasta ve muhtaçlık durumunda da kişinin yeme, içme, tuvalet ve banyo gibi zorunlu ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getiremediğine bakılıyor. Maaş için günde en az 8 saat bakımın yapılması gerekiyor.

        GELİR DURUMU ÖNEMLİ
        Rapor dışında gelir durumu da önemli. Asgari ücretteki artış, evde bakım parası alacakların Sorgulama' yazılarak yapılabiliyor. 'Aile Destek' mobil uygulaması da bu anlamda kullanılabilir.
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        Haberler Ekonomi 6 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı? Zamlı maaşlar ne kadar olacak 2023?
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