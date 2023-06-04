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    Milyonlarca emekli dört gözle bekliyordu! Emekliye en az 10 bin lira...

    Temmuz’u bekleyen milyonlarca emekli için taban maaş artışı da gündeme geldi. 7 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 10 bin lira olması gündemde...

    Emekliye en az 10 bin lira

    Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin gözü yapılacak artışlara çevrilmiş durumda. 5 aylık enflasyonun yüzde 15.22 çıkmasının ardından 5 Haziran'da 5 aylık enflasyon da ortaya çıkacak. 3 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamı emeklilerin zamlarını da belirleyecek.

    TABAN MAAŞ DEĞİŞECEK
    Yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyonun yüzde 21 civarında olması bekleniyor. Ancak emekliler için ayrıca refah payı ve seyyanen artış da söz konusu olacak. Bu durumda zam oranının en az maaş alanlarda yüzde 45'e kadar ulaşması bekleniyor.

    Bu arada memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6 oranındaki zamdan başka refah payı ve enflasyon farkı da almış olacaklar. Bu arada hazırlanan formüller arasında taban maaş artışı da yer alıyor. Nisan ayında en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bu rakamın 10 bin lira olması bekleniyor. Böylece bu rakamın altında kalan tüm emekli maaşları 10 bin TL'ye tamamlanacak.



        KÖK MAAŞ ARTIRILIYOR
        Bilindiği gibi emeklilerin maaşlarına zam yapılırken kök maaşları esas alınıyor. Örneğin şu anda 7.500 TL olarak ödenen bir emeklinin kök maaşı 6.000 TL ise zam bu rakama yapılacak.

        Çıkan rakam yeni taban maaşa tamamlanacak. Örneğin bu emekliye yüzde 40 zam yapılırsa maaşı 8.400 TL7ye çıkacak. Taban maaş 10 bin lira yapılırsa 8.400 TL'lik maaş 1.600 TL eklenerek hesabına 10 bin TL yatırılacak. Ocak ayında yapılacak zam ise 8.400 TL üzerinden yapılacak.

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        Emekliye en az 10 bin lira
        Haberler Ekonomi Milyonlarca emekli dört gözle bekliyordu! Emekliye en az 10 bin lira...
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