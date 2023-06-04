Milyonlarca emekli dört gözle bekliyordu! Emekliye en az 10 bin lira...

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin gözü yapılacak artışlara çevrilmiş durumda. 5 aylık enflasyonun yüzde 15.22 çıkmasının ardından 5 Haziran'da 5 aylık enflasyon da ortaya çıkacak. 3 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamı emeklilerin zamlarını da belirleyecek.
TABAN MAAŞ DEĞİŞECEK
Yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyonun yüzde 21 civarında olması bekleniyor. Ancak emekliler için ayrıca refah payı ve seyyanen artış da söz konusu olacak. Bu durumda zam oranının en az maaş alanlarda yüzde 45'e kadar ulaşması bekleniyor.
Bu arada memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6 oranındaki zamdan başka refah payı ve enflasyon farkı da almış olacaklar. Bu arada hazırlanan formüller arasında taban maaş artışı da yer alıyor. Nisan ayında en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bu rakamın 10 bin lira olması bekleniyor. Böylece bu rakamın altında kalan tüm emekli maaşları 10 bin TL'ye tamamlanacak.