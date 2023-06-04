Milyonlarca emekli dört gözle bekliyordu! Emekliye en az 10 bin lira...

Bu arada memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6 oranındaki zamdan başka refah payı ve enflasyon farkı da almış olacaklar. Bu arada hazırlanan formüller arasında taban maaş artışı da yer alıyor. Nisan ayında en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bu rakamın 10 bin lira olması bekleniyor. Böylece bu rakamın altında kalan tüm emekli maaşları 10 bin TL'ye tamamlanacak.