Emekliye kademeli zam! Maaşa göre artış nasıl olacak? Kim ne kadar alacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, refah payı verileceğini, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin yeniden değerlendirileceğini açıklarken, gözler emeklilere yönelik kademeli zam planına çevrildi.
Masadaki formüllere göre; 10 bin lira ile 15 bin lira arasında emekli aylığı alanlara yüzde 45, 15 bin lira ile 20 bin lira arasında aylık alanlara yüzde 40, bu tutarın üzerindekilere de yüzde 35 zam formüller arasında yer alıyor. Bu durumda 10 bin lira emekli aylığı (yüzde 45 zamla) 4 bin 500 lira artışla 14 bin 500 liraya çıkacak.
GÖZLER ENFLASYONDA
Çalışma Bakanlığı, aylıklara enflasyonla birlikte refah payı, seyyanen artış yansıtacak düzenlemeye ilişkin çalışmalara başladı. Mayıs ve Haziran enflasyon oranları sonrasında aylıklara yapılacak zam oranı netleşecek.
En düşük emekli aylığının yüzde 36 artışla 7 bin 500 lira olmasının ardından bu tutarın üzerinde aylık alan milyonlarca emeklinin aylığına refah payı eklenecek.
AYLIĞA GÖRE KADEME
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Maaş zammında refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor.