Milyonlarca çalışana müjde: İşçiye çift hane maaş...

ENFLASYON ETKİLİ OLACAK

Asgari ücret belirlenirken enflasyon etkili oluyor. Ancak işçi ve işveren temsilcileri sadece enflasyona değil geçim endeksine, piyasa koşullarına ve işverenler açısından rekabet şartlarına da bakıyor. Ancak en etkili veri enflasyon oluyor. Burada 6 aylık enflasyon verisi önem kazanıyor. Yine kamu işçilerine yapılacak toplu sözleşme zammı da etkili olacak kararlar arasında. Burada yüzde 40-45 gibi bir ilk 6 aylık artış oranı konuşuluyor. Ara zamda dikkate alınacak ilk 6 aylık enflasyon verisi Temmuz ayının üçünde belli olacak. Ancak Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi bazı ipuçları verdi. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 15.22 çıkmıştı. 6 aylık enflasyonun yüzde 20'ler civarında çıkması bekleniyor. Ayrıca emekliler ve memurlar için bir refah payı eklenmesi de söz konusu. Beklentiler yüzde 3035 aralığında bir Temmuz zam oranının ortaya çıkması yönünde.