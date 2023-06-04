Milyonlarca çalışana müjde: İşçiye çift hane maaş...

Haziran ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın gözü Meclis'e çevrildi. Yemin töreninin ardından yaz aylarında çalışacak olan Meclis çok önemli yasaları çıkartacak.
Emekliler, memurlar, taşeronlar, anneler için gelir artırıcı düzenlemeler peş peşe gelecek. Bu arada çalışanlar da Haziran ayında belirlenecek ikinci asgari ücreti beklemeye başladı. Yılın ikinci yarısı için belirlenecek asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerekiyor. Bu toplantıya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlık ediyor. Komisyonun diğer üyeleri ise işçileri temsilen Türk-İş, işvereni temsilen de TİSK oluyor.
Sadece asgari ücretlileri değil işsizlik maaşı, iş göremezlik ödeneği ve staj parası gibi ödemeleri de etkileyen asgari ücret değiştiğinde birçok ödeme ve aylık da değişecek. Ara zam için kararı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. Yeni ücret 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde tespit edilecek.