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    • Ekonomi
    • 05.06.2023 08:44
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    • 05.06.2023 08:44
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    19 yıllık 20 YTL'lik banknotu bulduysanız müjde yaşadınız! Çekmeceleri kurcalamaya servet değerinde! Sizde de varsa...

    Hatalı basım banknotlar genellikle nadir bulunan ve koleksiyonerler için değerli olan paralar arasında yer alıyor. Bu nedenle, vatandaşlar bu tür hataları keşfettiklerinde bunları değerlendirmek amacıyla internet üzerinde satışa çıkarıyor. Hatalı basım banknot olarak anlatılan bu paralara internet ilan sitelerinde 20 bin TL'den 200 bin TL'ye kadar fiyat biçiliyor.

    19 yıllık hatalı basım 20 YTL’yi bulduysanız müjde zengin oldunuz!

    Hatalı basım banknotlar son zamanlarda vatandaşların ilgisini çekiyor ve internet üzerinde büyük bir ilgiyle paylaşılıyor. Bu durum insanların cüzdanlarını kontrol etmelerine ve potansiyel hatalı basım paralarını keşfetmeye teşvik ediyor. Özellikle ön yüz sağ üst köşede yazması gereken sıfırın eksik olduğu hatalı basım paralar koleksiyonerler için değerli hale geliyor. Vatandaşlar bu hatalı basım paraları internet üzerinden satışa çıkararak koleksiyoncuların dikkatini çekiyor. Bunun son örneği Tokat'ta ortaya çıktı.

    19 YIL ÖNCE BİR MÜŞTERİSİ VERMİŞTİ

    Tokat'ta aktarlık yapan bir vatandaş 19 yıl önce bir müşterisinin verdiği 20 Yeni Türk Lirası'nda (YTL) baskı hatası olduğunu fark etti.

    Parayı 18 yıldır kasasında saklayan vatandaş, meraklısının çıkması halinde 20 YTL'yi, 50 bin lira karşılığında verebileceğini söyledi.

        2005 yılında Türk Lirası'ndan 6 sıfırın atılması kararı sonrası Yeni Türk Lirası tedavüle girdi.

        33 yıldır Tokat'ta aktarlık yapan vatandaş, o yıl satış yaparken bir müşterisinden aldığı 20 YTL'nin hatalı basıldığını fark etti.

        Banknot kağıdının bir kısmının baskı sırasında katlanması sonucu boşluk oluştuğu ve bu yüzden hatalı kesildiği anlaşıldı.

            Vatandaş parayı aldıktan sonra bankaya götürüp yenisi ile değiştirmek yerine saklamaya karar verdi. Parayı dükkanındaki kasasına koyarak muhafaza etti. 2010 yılında ise TL ibareli banknotlar devreye girdi.
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            Haberler Ekonomi 19 yıllık 20 YTL'lik banknotu bulduysanız müjde yaşadınız! Çekmeceleri kurcalamaya servet değerinde! Sizde de varsa...
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