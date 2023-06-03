19 yıllık 20 YTL'lik banknotu bulduysanız müjde yaşadınız! Çekmeceleri kurcalamaya servet değerinde! Sizde de varsa...

Hatalı basım banknotlar son zamanlarda vatandaşların ilgisini çekiyor ve internet üzerinde büyük bir ilgiyle paylaşılıyor. Bu durum insanların cüzdanlarını kontrol etmelerine ve potansiyel hatalı basım paralarını keşfetmeye teşvik ediyor. Özellikle ön yüz sağ üst köşede yazması gereken sıfırın eksik olduğu hatalı basım paralar koleksiyonerler için değerli hale geliyor. Vatandaşlar bu hatalı basım paraları internet üzerinden satışa çıkararak koleksiyoncuların dikkatini çekiyor. Bunun son örneği Tokat'ta ortaya çıktı.