İngilizler Türkiye'nin turizm sektörünü hedef aldı! Salmonella iddiası...

Türkiye bu yıl turizmde yeni rekorlar kırmaya hazırlanırken bir yandan da maksatlı haberlerin hedefi haline gelmeye devam ediyor. Özellikle İngiltere'de yayın yapan gazeteler her yaz olduğu gibi bu sene de otellerimizi kötüleyen yalan haberler yapmaya başladı. Son olarak yapılan haber Daily Mail'de yayımlandı.
SALMONELLA İDDİASI
Gazete İspanya, İtalya ve Fransa'daki skandalları görmezken bu kez hedefine Rixos Sungate Resort'u alıp manşetlerine taşıdı. Oteldeki yemeklerden birçok çocuğun gıda zehirlenmesi yaşadığını belirten Daily Mail, manşetten verdiği haberde, "Aileler, hastanede 3 bin sterlin ödedi. Tatilleri kabusa döndü. Jenny Hopkins, sekiz yaşındaki kızının yeşil ishal geçirdiğini ve o kadar susuz kaldığını söyledi. Yemekten zehirlendiğini iddia eden Jenny Hopkins, "Perşembe gününden beri hastanedeyiz. Kızımın durumu beni çok korkutuyor. Tatilimiz berbat" dedi. Başka bir anne, kızının dışkısında 'salmonella benzeri' bakteri bulunduğunun kendisine söylendiğini ve doktorların kendisine her şey dahil oteldeki 'birçok kişinin' benzer bir hastalığa yakalandığını söylediğini iddia etti.
BİZİ YIPRATAMAZLAR
Sektör temsilcileri ise bu tür haberlerin her yıl yapıldığını, hatta bazı İngilizlerin para vermemek için senaryolar yazdığını söylediler. Sektör temsilcileri, "Bu haberler Türk turizmini yıpratamaz. Bütün dünyada en iyi tesislerin bizde olduğu biliniyor. Güvenli tatil konseptiyle tüm tesislerimiz bütün tedbirleri alıyor. Münferit birkaç olay yaşansa da bunun bütün sektörü kötülemesine izin vermeyiz" dediler.