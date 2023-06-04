İngilizler Türkiye'nin turizm sektörünü hedef aldı! Salmonella iddiası...

SALMONELLA İDDİASI

Gazete İspanya, İtalya ve Fransa'daki skandalları görmezken bu kez hedefine Rixos Sungate Resort'u alıp manşetlerine taşıdı. Oteldeki yemeklerden birçok çocuğun gıda zehirlenmesi yaşadığını belirten Daily Mail, manşetten verdiği haberde, "Aileler, hastanede 3 bin sterlin ödedi. Tatilleri kabusa döndü. Jenny Hopkins, sekiz yaşındaki kızının yeşil ishal geçirdiğini ve o kadar susuz kaldığını söyledi. Yemekten zehirlendiğini iddia eden Jenny Hopkins, "Perşembe gününden beri hastanedeyiz. Kızımın durumu beni çok korkutuyor. Tatilimiz berbat" dedi. Başka bir anne, kızının dışkısında 'salmonella benzeri' bakteri bulunduğunun kendisine söylendiğini ve doktorların kendisine her şey dahil oteldeki 'birçok kişinin' benzer bir hastalığa yakalandığını söylediğini iddia etti.