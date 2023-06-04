Borsa’da istikrar rüzgarı! İşte kazandıran hisseler...





SPK'DAN BİR İLK

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tarihinde ilk defa 1 haftada 4 şirketin halka arzına onay verdi. SPK Bülteni'nde yer alan bilgiye göre A1 Capital Yatırım, Forte Bilgi İletişim, Pasifik Eurasia Lojistik ve Katılımevim'in toplam 2.8 milyar liralık halka arzına onay çıktı. A1 Capital 875, Pasifik 850, Katılımevim 806 ve forte 267 milyon liralık halka arz yapacak. Halka açılacak 4 şirketin toplam piyasa değeri 10.8 milyar lira olarak belirlendi. Bu halka arzlarla birlikte borsadaki şirket sayısı 505'e çıkacak. Borsa İstanbul'da bu yıl 16 şirket toplam 20 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi.

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