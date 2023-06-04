Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Borsa’da istikrar rüzgarı! İşte kazandıran hisseler...

    Seçimlerin ardından istikrarın devam edecek olması Borsada bahar havası estirdi. Geçen hafta en çok kazandıran yatırım aracı İstanbul Borsası oldu. Haftalık kazanç yüzde 11,66’yı buldu.

    Borsa’da istikrar rüzgarı

    İkinci tur seçimlerin ardından hızla yükselişe geçen borsa geçtiğimiz hafta en çok kazandıran yatırım araçlarının başında geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçimi kazanması ve Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu almasıyla piyasalarda yükseliş başladı.

    Borsa İstanbul 5 bin puanın üzerine geçti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 11,66 kazançla 5.114,97 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.622,26 puanı, en yüksek 5.146,70 puanı gördü. Geçen hafta en çok yükselen yüzde 34,20 ile Kiler Holding oldu.

    Kiler Holding'i yüzde 28,96 ile Kontrolmatik Teknoloji, yüzde 28,59 ile Konya Çimento izledi. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 307 milyar 165 milyon lirayla Sasa Polyester, 216 milyar 312 milyon lirayla Koç Holding oldu. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,68 artışla 1.320 liraya çıktı.



        SPK'DAN BİR İLK
        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tarihinde ilk defa 1 haftada 4 şirketin halka arzına onay verdi. SPK Bülteni'nde yer alan bilgiye göre A1 Capital Yatırım, Forte Bilgi İletişim, Pasifik Eurasia Lojistik ve Katılımevim'in toplam 2.8 milyar liralık halka arzına onay çıktı. A1 Capital 875, Pasifik 850, Katılımevim 806 ve forte 267 milyon liralık halka arz yapacak. Halka açılacak 4 şirketin toplam piyasa değeri 10.8 milyar lira olarak belirlendi. Bu halka arzlarla birlikte borsadaki şirket sayısı 505'e çıkacak. Borsa İstanbul'da bu yıl 16 şirket toplam 20 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        MİT’ten Hariciye’ye... Dışişleri’nde Fidan dönemi
        Haberler Ekonomi Borsa’da istikrar rüzgarı! İşte kazandıran hisseler...
            loading
            SON DAKİKA