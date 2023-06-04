Borsa’da istikrar rüzgarı! İşte kazandıran hisseler...

İkinci tur seçimlerin ardından hızla yükselişe geçen borsa geçtiğimiz hafta en çok kazandıran yatırım araçlarının başında geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçimi kazanması ve Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu almasıyla piyasalarda yükseliş başladı.
Borsa İstanbul 5 bin puanın üzerine geçti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 11,66 kazançla 5.114,97 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.622,26 puanı, en yüksek 5.146,70 puanı gördü. Geçen hafta en çok yükselen yüzde 34,20 ile Kiler Holding oldu.
Kiler Holding'i yüzde 28,96 ile Kontrolmatik Teknoloji, yüzde 28,59 ile Konya Çimento izledi. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 307 milyar 165 milyon lirayla Sasa Polyester, 216 milyar 312 milyon lirayla Koç Holding oldu. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,68 artışla 1.320 liraya çıktı.