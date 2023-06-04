Borç yapılandırmasına bayram düzenlemesi: Başvuru tarihi uzatıldı!





İSTANBUL'DA PATATES ŞAMPİYON

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 141'nin perakende fiyatı artarken, 25 ürünün fiyatı düştü, 76 ürünün fiyatı ise değişmedi. Geçen ay patates yüzde 31,03 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, yüzde 23,72 ile çilek, yüzde 19,50 ile muz, yüzde 16,82 ile ıspanak, yüzde 15,44 ile salam, yüzde 14,59 ile maydanoz oldu. Geçen ay gıda harcamaları grubunda yer alan sivri biber fiyatı yüzde 49,51 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, yüzde 34,55 ile patlıcan, yüzde 28,47 ile soğan, yüzde 25,64 ile salatalık, yüzde 21,82 ile taze fasulye, yüzde 18,93 ile bezelye oldu.

ÇİN'E DİJİTAL İPEK YOLU

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, Çin pazarına 50 Türk markasının PttAVM üzerinden giriş yaptığını belirterek, "Çinliler en fazla kozmetik, gıda ve giyim ürünlerimize ilgi gösteriyor. Bu kapsamda Eti, Tariş, Papağan, Arzum, Golden Rose, DS Damat gibi markalarımız Çin pazarına hızlı bir giriş yapmış bulunuyorlar. Bu dijital ipek yolu sayesinde 500 milyon dolarlık e-ihracat hedefliyoruz" dedi.



1.4 MILYAR DOLARLIK FINDIK IHRAÇ ETTIK

Türkiye, 2022-2023 sezonunun 9 aylık döneminde fındıktan 1.4 milyar dola gelir sağlandı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2022- 2023 ihracat sezonunun 1 Eylül 2022- 31 Mayıs 2023 döneminde yurt dışına 1 milyar 460 milyon 811 bin 192 dolar karşılığında 242 bin 948 ton fındık satıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, mayıs ihracatının ise 22 bin 281 ton fındık karşılığı 143 milyon 439 bin dolar olduğu belirtildi.



TURİZMDE YENİ REKOR

Antalya, turizmdeki yükselen ivmesiyle yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak–31 Mayıs tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 3 milyon 405 bin 458 oldu. Geçen sene 1 Ocak-31 Mayıs'ta hava yoluyla 2 milyon 422 bin 349 misafirin ziyaret ettiği kente, bu yılın aynı döneminde 3 milyon 405 bin 458 turist geldi.Turizmde rekor yılı olan 2019'un aynı döneminde 3 milyon 309 bin 285, 2020'de 512 bin 171, 2021'de ise 747 bin 894 turistin geldiği Antalya'da, sezon hareketli şekilde devam ediyor. Böylece tüm zamanların rekoru kırıldı. Şehre en çok Almanlar gelirken ikinci sırayı Ruslar aldı. (Erdoğan ÖZTÜRK)



İSTANBUL'A 120 MİLYON DOLAR GELİR

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. Finalin oynanacağı hafta sonu öncesinde, İstanbul'da yoğun bir turist hareketliliği bekleniyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "İstanbul'da o hafta sonu otel bulmak mümkün olmaz. Kişi başı 2 bin dolarlık bir ortalamadan hesaplarsak, İstanbul 120 milyon doların üzerinde bir gelir bekliyor" dedi.



İRANLI AKINI BAŞLADI

Ülkelerindeki 3 günlük resmi tatili değerlendirmek isteyen çok sayıda İranlı turist, Van'a geldi. Otellerin doluluk oranına ulaştığı Van'da, cadde ve sokaklar adeta İranlılarla dolup taştı. Havaların da ısınmasıyla birlikte gündüzleri şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezen İranlılar, alışveriş yapıp esnafa can suyu oluyor. Gece ise eğlence merkezlerini tercih eden İranlılar, tatilin keyfini çıkarıyor. Van'ı ve Van insanını çok sevdiklerini belirten İranlı turistler, şehrin İran'a yakın olması ve ucuz olması nedeniyle tercih edildiğini söylediler.