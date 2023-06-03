Yeni Meclis'in gündemi yoğun olacak! İlk iş maaşlar kiralar ve kadro

KİRALARA FREN: İnsafsızca artan kiralara "Dur" denilecek. Çalışmalar hızla tamamlanıp yasal düzenleme Meclis gündemine taşınacak. Daha önceki düzenlemenin aksayan yönleri de dikkate alınarak, çıkacak yasaya uymayan ev sahiplerine dönük yaptırımlar sertleşecek.

GENÇLERE KREDİ: Evlenen gençlere kredi ile ilgili çalışmalar düzenleme haline getirilecek. Ev kadınlarının emekliliğiyle ilgili yasa çalışması yapılacak. Seçim öncesi Meclis gündemine getirilen başörtüsü ve aileyle ilgili anayasa değişikliği için de düğmeye basılacak.

EKONOMİ YASALARI: Ekonomiye ilişkin de bazı düzenlemeler yapılacak. Meclis tatile girmeden bu alanda birkaç torba düzenlemenin gündeme gelmesi bekleniyor.

Zübeyde YALÇIN