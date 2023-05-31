31 Mayıs İŞKUR Karayolları işçi alımı CANLI İZLE! KGM SONUÇ: ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ!
Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı yapacak. Başvurular İŞKUR esube.iskur.gov.tr adresinden alınmıştı. Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı ve daha bir çok kadroya yapılacak alımlar için kura çekimi gerçekleştirilecek. Yapılan duyuruda kura çekimini 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde yapılacağı belirtildi. Peki KGM personel alımı kura canlı nasıl izlenir? İŞKUR Karayolları işçi alımı 3.000 aşçı, operatör tesisatçı kura sonuçlarına nasıl bakılır? İşte KGM SONUÇ: kgm.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ! Canlı izleme ekranı! İstanbul, İzmir, Mersin, Kars.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilecek 3 bin kişinin belirlenmesi için kura çekilişi 2. gününe giriyor. Toplam 2 gün sürecek kurada isim listeleri yayımlanacak. Binlerce vatandaşın başvurduğu alımlarda kura sonuçları www.kgm.gov.tr adresinden ilan edilecek. ''İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilecek.'' denildi. İşte detaylar...
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURA CANLI İZLE
KGM 3 bin işçi alımı kura çekimi 30 Mayıs 2023 Salı günü saat 10.00'da Adana ili ile başlayacak. Kuralar il trafik koduna göre sıra ile çekilecek. Buna göre en son Kars ili için kura çekilişi yapılacak.
Karayolları personel alımı kura çekimi 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü yine saat 10.00'da, bu kez Kastamonu ile başlayacak ve Düzce ile sona erecek.
(Noter kurasına, salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır.) Kura çekilişinin herhangi bir kanalda veya dijital mecralarda canlı yayınlanacağına ilişkin açıklama yapılmadı.
2023 KGM PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Kura sonuçları noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinden ilan edilecektir. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı kesintisiz kayıt altına alınarak yapılacaktır.
👉KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI (İSİM LİSTESİ)