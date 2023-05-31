Memura-emekliye farklı zam! Ek iyileştirme için harekete geçildi

Hem memurların hem emeklilerin Temmuz zammı ek iyileştirmelerle büyüyecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yansıtılırken, refah payı da eklenecek. 7 bin 500 liranın üstünde maaş alan emeklilere kademeli zam Meclis'e taşınırken, 7 bin 500-10 bin lira arası, 10 bin- 15 bin lira arası, 15 bin-20 bin lira arası ve 20 bin lira üzerinde olan aylıklara farklı artış yapılacak.

Ayrıca taban emekli aylığı ödemesinde de artış beklentileri bulunuyor. Memurlara ve memur emeklilerine ise Temmuz'da toplu sözleşme kapsamında yüzde 6 zam, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Ayrıca refah payı da eklenecek. En düşük memur maaşı 22 bin lira yapılırken, en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapılacak.

Zam memur emeklilerine de yansıtılacak. Memur maaş katsayısındaki artış 65 yaş, engelli ve evde bakım gibi aylıkları yükseltirken, kıdem tazminatı tavanı da yukarıya çıkacak. Ayrıca 1'inci dereceye gelen tüm memurların 3600 göstergeden yararlanması için düzenleme yapılacak.





ÖNCELİK EKONOMİ

Yeni dönemin şifrelerini paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, güçlü bir ekonomi yönetimi olacağını belirtti. Önceliğin ekonomi ve enflasyon olacağını vurgulayan Oktay, kabinenin Başkan Tayyip Erdoğan'ın yemininin ardından açıklanacağını söyledi. Türkiye'de likayatli kadroların olduğunu aktaran Oktay, şunları kaydetti:



GÜÇLÜ EKONOMİ YÖNETİMİ

"Yeni kurulacak kabinede güçlü bir ekonomi yönetimi ile birlikte bu mesaj bütün topluma da verilecektir. Cumhurbaşkanımızın da zaten birincil önceliği ekonomi olacak. Önümüzdeki dönemde ekonomik tedbirler önceliğimiz olacak. Deprem bölgesinin 11 ili yeniden afete dirençli şekilde ayağa kaldırılması çalışması tamamlanacak. Kira artışıyla ilgili yasal düzenleme devam edecek. Konut arzı artırılarak yüksek kira sorununa çözüm sağlanacak. Enerji alanında çalışmalar hızlanacak."

Fatma GÖKSU





ARAÇ KİRALAMADA YENİ OYUN

Yaz sezonunun gelmesiyle araç kiralama söktörü de hareketlenirken, dolandırıcılar da harekete geçti. Son zamanlarda artan internet dolandırıcılığına karşı uyarıda bulunan işletmeciler, internet sitelerinin birkaç harf değişikliği ile sahtelerinin oluşturulduğunu kaydetti. Dolandırıcıların ulaştıkları kişilere 'aracı kapınıza kadar vale getirecek' şeklinde vaatlerde bulunarak ödeme istedikleri, ön ödeme alarak ortadan kayboldukları belirtildi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü de şu uyarılarda bulundu: "Kopya sitelerle dolandırıcılık yöntemine karşı önlem olarak URL adreslerinin kontrol edilmesi gerekiyor."



ENFLASYON HESABINA DOĞALGAZ AYARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun fatura kullanım bedellerinin tamamının Bakanlık bütçesinden karşılanacağına yönelik kararının, TÜFE kapsamında yer alan doğalgaz fiyatının, Mayıs 2023 dönemine ilişkin hesaplamalar yapılırken dikkate alınması gerekliliğinin ortaya çıktığını bildirdi. Açıklamada "Bu yıl Mayıs ayı TÜFE hesaplamaları kapsamında gaz için 'sıfır fiyat' yöntemi uygulanacaktır. 25 metreküpe kadar ücretsiz gaz tüketimine yönelik karar da Mayıs 2024'e kadar yapılacak TÜFE hesaplamalarında dikkate alınacaktır" denildi. TÜİK, bu uygulamaların genel endeks üzerinde Mayıs'ta aşağı yönlü etkisi olacağını kaydetti.





UZMAN ÖĞRETMENLİK İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programına başvurular alınmaya başladı. Bakanlık'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9 Haziran'a kadar devam edecek başvuruların ardından uzman öğretmenlik eğitimleri 17 Temmuz-8 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri ise 17 Temmuz-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Eğitim programına başvuran MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarındaki öğretmen ve uzman öğretmenlerin şartları taşıyıp taşımadıkları, il değerlendirme komisyonlarınca değerlendirilecek.



ENERJİ İTHALATINDA FATURA AZALDI

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36.3 azalarak 4 milyar 958 milyon 148 bin dolara geriledi. Geçen yıl Nisan ayında bu rakam 7 milyar 783 milyon 865 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Öte yandan, ham petrol ithalatı Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 33.7 azalarak 1 milyon 998 bin 740 tona geriledi.



YOLLARA 32.5 MİLYAR $ YATIRIM YAPILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulacak yeni kabine tüm Türkiye'de altyapı çalışmalarına hız vererek yollar yapmaya devam edecek. Bölünmüş yol ve otoyollar ile daha güvenli, konforlu ve hızlı bir karayolu ağı için 32.5 milyar dolar yeni yatırım ile 2053'e kadar otoyol ağı 9 bin 160 kilometreye ve bölünmüş yol ağı 38 bin 942 kilometreye çıkarılacak. 2028'e kadar bin 760 kilometre yeni otoyol yapılacak.



VATANDAŞIN MİLLİ TRENE İLGİSİ BÜYÜK

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 27 Mayıs'ta Ada Ekspresi ile sefere başlayan milli trene vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, 2 tren setinin hizmet verdiğini, 3. tren setinin de fabrika testlerinin devam ettiğini, yakında raylara indireceklerini kaydetti. İlk prototip montajının 2024 başında olacağını belirten Karaismailoğlu, "8 araçlı tren setine sahip milli hızlı tren 2025'te yolcu taşıyacak" dedi.



KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI HIZLANDI

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hazırlık çalışmaları hızlandı. İstanbul'da bayramdan 15 gün önce kurulacak olan hayvan pazarları, diğer tüm illerde 1 ay öncesinden kurulmaya başlandı. Hayvanların il dışı hareketlerinde aşılarının tam olup olmadığı kontrol edilecek ve aşının üzerinden 21 gün geçmiş olması şartı aranacak. Aşısı tam olmayan hayvanların satışına müsaade edilmeyecek.

Rana BÜYÜKTAŞ