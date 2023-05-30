e-Devlet ekranı aktif edildi! Nakit ödeme için hemen harekete geçin! Faizsiz destek isteyene 5-10-20 bin TL hibe müjdesi verildi!

KOSGEB'in Kuruluş Desteği Programı ile girişimcilere önemli destekler sağlanıyor. Kendi işini kurmak isteyen girişimciler için önemli bir destek kaynağı olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Kuruluş Desteği programıyla geniş kapsamlı destekler sunuyor. Bu program sayesinde gerçek kişi ve sermaye şirketi işletmelerine maddi yardımlar sağlanarak iş kurma süreci destekleniyor.