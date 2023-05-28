Şanslı grup için müjdeli haber geldi! SGK 45 meslek için erken emeklilik formülü verdi!

Emeklilik sistemi belirli yaş ve sigorta başlangıç tarihi şartlarını yerine getiren kişilere emekli olma hakkı tanıyor. Ancak bazı meslek gruplarına özel olarak erken emeklilik hakkı sunuluyor. Son yıllarda yapılan yeni düzenlemelerle birlikte erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısı 45'e yükseltildi. Bu düzenlemeyle birlikte milyonlarca kişi daha erken emekli olabilecek.
Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen yeni düzenlemelerle birlikte erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısı artırıldı. 18 meslekten oluşan liste, 45 mesleğe yükseltildi. Bu mesleklerde görev yapan kişiler belirtilen tarihten daha önce emekli maaşlarını almaya başlayabilecek.
● Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar
● Cıva üretimi işleri
● Madencilik ve yeraltı işleri
● Asit üretimi yapan fabrika ve atöyeler
● Sahil Güvenlik Komutanlığı