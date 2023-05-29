Emeklilikte yeni reform: Bağ-Kur'lunun prim yükü düşecek!

Önümüzdeki dönemde Meclis'e taşınacak yeni emeklilik reformu ile küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı 1 milyon Bağ-Kur'lunun emeklilik için prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.
Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı, marangoz ve terziler de dahil olmak üzere küçük esnaf 5 yıl daha az primle emekli olabilecek. Bağ-Kur'lunun prim yükü düşecek. Kendi hesabına çalışan doktor, eczacı, avukat gibi meslek grupları ile isteğe bağlı prim ödeyenlerin de kapsama alınması bekleniyor.
KADINLARA PRİM DESTEĞİ
Meclis'e taşınacak bir başka düzenlemeyle ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerine devlet desteği sağlanacak. Bu düzenleme ile primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi de gündemde. Burada, ağır işlerde uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir model bekleniyor. Bu modelin hayata geçirilmesiyle, annelere çocuk sayısına göre prim eklenip, yaş şartından da indirim yapılabilecek.
KİRACILAR KORUNACAK
Kirada yüzde 25 tavan artış uygulamasının süresi 1 yıl daha uzatılacak. Temmuz'da dolacak süre için Meclis'te düzenleme yapılacak. Büyükşehirler başta olmak üzere kiraların çok yüksek olduğu illerde memura il ve ilçe bazında kira desteği de gündemde. Ayrıca fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine cezalar artırılacak.
AİLELERE VATANDAŞLIK MAAŞI
Gelir tamamlayıcı Aile Destek Sistemi adı altında aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulaması başlatılacak. Evde bakım yardımı alanlar kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınacak. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma şartları kolaylaştırılacak. Her ailede en az bir çalışanın bulunması sağlanacak. Bu amaçla özel sektör işletmelerinin sigorta primlerinin tamamını belirli bir süre devlet karşılayacak.