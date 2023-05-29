Emeklilikte yeni reform: Bağ-Kur'lunun prim yükü düşecek!

Önümüzdeki dönemde Meclis'e taşınacak yeni emeklilik reformu ile küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı 1 milyon Bağ-Kur'lunun emeklilik için prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.

Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı, marangoz ve terziler de dahil olmak üzere küçük esnaf 5 yıl daha az primle emekli olabilecek. Bağ-Kur'lunun prim yükü düşecek. Kendi hesabına çalışan doktor, eczacı, avukat gibi meslek grupları ile isteğe bağlı prim ödeyenlerin de kapsama alınması bekleniyor.





KADINLARA PRİM DESTEĞİ

Meclis'e taşınacak bir başka düzenlemeyle ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerine devlet desteği sağlanacak. Bu düzenleme ile primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi de gündemde. Burada, ağır işlerde uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir model bekleniyor. Bu modelin hayata geçirilmesiyle, annelere çocuk sayısına göre prim eklenip, yaş şartından da indirim yapılabilecek.