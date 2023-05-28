Turizmde hareketlilik: Seçim sonrası tatil planları yapılmaya başlandı!

Turizm sektörü yabancıların gelmesiyle birlikte hareketlenmeye başladı. Ancak yerli turistte henüz beklenen hareket olmadı. Seçimlerin ikinci tura kalması ve okulların 16 Haziran'da kapanacak olmasıyla birlikte tüm planlar bu tarihler sonrası için yapılmaya başladı. Haziran sonuna rastlayan Kurban bayramı da tatilcilerin beklediği tarihlerden.

Turizm sektörü temsilcileri vatandaşların tatil planlarını seçim sonrasına bıraktıklarını belirterek, "Özellikle okulların kapanmasıyla birlikte yerli turist tatile çıkacak. Şu anda yabancılar ile tesislerde doluluk oranları hızla artıyor. Haziran ayında yerli turistle birlikte doluluklar yüzde 100'e kadar ulaşacaktır" dediler. Turizmciler bazı yabancı turistlerin de seçim sonrası için rezervasyon yaptırdıklarını belirterek, "Özellikle Ege ve Akdeniz sahillerinde bu yıl turist sayısının artmasını bekliyoruz" dediler.



DOĞAYA KAÇIŞ DA VAR

Yabancılar sahil bölgelerini seçerken yerli turistin bir kısmı da doğada olmayı tercih ediyor. Özellikle Karadeniz yaylaları yine bu sene de ilgi görecek yerlerden olacak. Bu yıl karavan satışlarının da artmasıyla bir kısım vatandaş kamplara yöneliyor. Otel fiyatlarını yüksek bulan vatandaşlar daha az para harcayacakları bu tür alternatifleri değerlendiriyor.



SEZON UZAYABİLİR

Sektör temsilcileri bu yıl sezonun Kasım ayına kadar uzayabileceğini düşünüyor. Böylece özellikle yabancı turist açısından geçtiğimiz yılki rakamların üzerine çıkılacağı düşünülüyor.