EYT’liye bayram müjdesi: Çift ikramiye birden hesaplara yatacak! Kim ne zaman alacak? İşte ödeme takvimi...

Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'lilerin büyük bölümüne emekli aylığı bağlanırken, işlemlerinin tamamlanmasını bekleyenleri toplu ödeme bekliyor. Bu kişilere biriken tüm aylıkları verilirken, yapılacak ödemeler arasında bayram ikramiyesi de olacak.
MAAŞININ BAĞLANMASINI BEKLEYENLER RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİNİ ALABİLECEK Mİ?
31 Mart'a kadar emekli aylığı başvurusu yapmış olan EYT'liler, işlemleri tamamlanınca biriken maaşlarıyla birlikte geçtiğimiz ay verilen 2 bin lira tutarındaki Ramazan Bayramı ikramiyesini de alacak.
Yani bayram ikramiyesi şansı kaçırılmış olmayacak. Bu kişilere buna ilaveten Haziran ayında da Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. Yani bu yılki iki bayram ikramiyesinden yararlanılacak. Nisan ve Mayıs ayında emeklilik başvurusu yapanlar ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?
Bayram ikramiyesinden yararlanmak için bayramın bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Buna göre en geç Haziran ayında emekli aylığı bağlanmış herkes ikramiyeden yararlanabilecek. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. 31 Mayıs'a kadar
başvuranların emekli aylığı 1 Haziran itibariyle bağlanmış olacak. Bu nedenle bugün dahil 5 gün içinde emekli aylığı başvurusu yapanlar da Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.