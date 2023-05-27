Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.05.2023 13:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.05.2023 13:02
    ABONE OL

    Emeklilik sistemi sil baştan yenilendi! 1999 öncesi 2000-2008 sonrası için tablo yayımlandı! 49-50-54 yaşa geldiğiniz an...

    Emeklilik süreci çalışanların belirli bir süre sigortalı olmaları, yaş ve prim günü ödeme şartlarını karşılamalarına dayanıyor. Emeklilik için gereken şartları yerine getirenler Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gerekli belgeleri teslim etmesi gerekiyor. Günümüzde farklı meslek gruplarında çalışan milyonlarca kişi emeklilik için süreci takip ediyor. Bu süreçte çalışanlar belirli bir prim günü ödeme süresi ve yaş şartını tamamladıktan sonra emeklilik hakkını elde ediyor. Ayrıca emeklilik yaşının geri çekilebilmesi konusu da bazı durumlarda mümkün oluyor. Son olarak 1 milyon küçük esnafın prim gününün düşürüleceğinin müjdesi verildi.

    Emeklilik sistemi sil baştan!

    Emeklilik için ülkemizde temel olarak üç şart bulunuyor. Çalışanların belirli bir sürede sigortalı olması, yaşı ve prim günü ödeme şartları kapsamlı bir şekilde inceleniyor. Bu koşullar tamamlandıktan sonra kişi Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) giderek belgelerini teslim ediyor. Günümüzde farklı meslek gruplarında çalışan milyonlarca kişi emeklilik için gün saymaya devam ediyor. Bazı durumlarda emeklilik yaşı geri çekmek mümkün olabiliyor. Kadınlar çocuk durumundan erkekler askerlik borçlanması ile erken emekli olabiliyor.

    SÜRE DÜŞÜYOR

    Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor.

    Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor. Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor. Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanılması ile 6 yıllık avantaj da elde ediliyor.

        Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kurlular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanlar da doğum borçlanması yapabilir.

        ASKERLİK HİZMETİ EMEKLİLİĞİ ÖNE ÇEKİYOR

        Askerlik sigorta başlangıç tarihinden önce yapıldıysa sigorta başlangıç tarihi öne çekilir. Borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır. Emekli olmak için gereken sigortalılık süresi, yaş şartını sağlayan ancak çalıştığı günler emekli olmasına yetmeyen askerlik borçlanması ile emekli olabilir.

        Örneğin emekli olmasına 5 ay kalan bir erkek sigortalı, 5 aylık bu süreyi borçlanarak emekliliğe hak kazanabilir. İlk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması olanlarda emeklilik öne çekilmez.

            O SÜREYE DİKKAT!

            Sigortalı çalışmadan önce askerliğini yapanlar prim günü eksik olmasa da borçlanmaya giderek erken emekliliğe hak kazanabilir. Bazı durumlarda bir günlük borçlanma emeklilik tarihini 1 yıl öne çekebilir.

            Eğitim döneminde yapılan stajlar emekliliğe esas olan uzun vadeli sigorta primi olarak ödenmiyor. Bu nedenli sigorta başlangıcı kabul edilmiyor. Ancak doğum borçlanmasında başlangıç olarak kabul ediliyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
            Haberler Ekonomi Emeklilik sistemi sil baştan yenilendi! 1999 öncesi 2000-2008 sonrası için tablo yayımlandı! 49-50-54 yaşa geldiğiniz an...
                loading
                SON DAKİKA