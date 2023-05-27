Emeklilik sistemi sil baştan yenilendi! 1999 öncesi 2000-2008 sonrası için tablo yayımlandı! 49-50-54 yaşa geldiğiniz an...

Emeklilik için ülkemizde temel olarak üç şart bulunuyor. Çalışanların belirli bir sürede sigortalı olması, yaşı ve prim günü ödeme şartları kapsamlı bir şekilde inceleniyor. Bu koşullar tamamlandıktan sonra kişi Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) giderek belgelerini teslim ediyor. Günümüzde farklı meslek gruplarında çalışan milyonlarca kişi emeklilik için gün saymaya devam ediyor. Bazı durumlarda emeklilik yaşı geri çekmek mümkün olabiliyor. Kadınlar çocuk durumundan erkekler askerlik borçlanması ile erken emekli olabiliyor.
SÜRE DÜŞÜYOR
Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor.
Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor. Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor. Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanılması ile 6 yıllık avantaj da elde ediliyor.