Düğünlerle birlikte sahte altınlar arttı: Uzmanlardan internetten ve güvenmediğiniz yerden alışveriş yapmayın uyarısı!

Düğün sezonun açılmasıyla altına talep arttı. Ancak yüksek fiyatlar nedeniyle piyasada sık sık sahte altına rastlanıyor. Sektör temsilcileri sahte altını gerçeğinden ayırmanın mümkün olmadığını söylüyor. Uzmanlar, sahte altınların dışının altın kaplama içinin bakırdan oluştuğunu ifade ediyor. Düşük ayarlı veya sahte ürünler internet üzerinden de satılabiliyor. Uzmanlar vatandaşların güvendikleri yerlerden alışverişi öneriyor.
FİYATI FED'E BAĞLI
Öte yandan ALB Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan, ons altının artmasıyla gram altının 1600 TL'yi görebileceğini söyledi. Yağbasan, "FED tarafında Ekim 2023'te faiz indirim sürecine başlanması bekleniyor. Bu beklenti, altında yukarı yönlü hareketin önü açılabilir" dedi.
REHBER ÖĞRETMENE EK KADRO
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen bulunmasının zorunlu olacağını bildirdi. Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rehber öğretmen adaylarına yönelik bir müjde paylaştı. Özer paylaşımında, "Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak.
Okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını sürekli desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. Bakan Özer, yaptığı açıklamada, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında fikri mülkiyet ve sınai haklar çalışmaları kapsamında patent, faydalı model, marka ve tasarım başvuru sayısının 21 bin 34'e, tescil sayısının ise 3 bin 96'ya ulaştığını belirtti.
Rana BÜYÜKTAŞ
İGA'DA HATAY YEMEKLERİ TANITILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Hatay lezzetleri İstanbul Havalimanı'nda tanıtıldı. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın tüm dünyadan birçok yolcuya ev sahipliği yaptığını söyledi.
Samsunlu, "Burada yolcularımız tattığı lezzeti ülkesinde anlatıyor. Bu bağlamda yolcularımıza Türk mutfağını tanıtan bu organizasyonun önemi büyük. Amacımız mutfağımızın lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak" dedi.
ELEKTRİKLİ MİLLİ TREN SEFERDE
Yerli ve milli elektrikli tren ilk kez Adapazarı'ndan yolcu taşımaya başladı. Adapazarı ile Gebze güzergahında sefer yapacak milli tren, 11 durakta hizmet verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada; TÜRASAŞ tarafından üretilen yerli ve milli tren setinin 27 Nisan'da gerçekleştirilen törenle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğini belirterek, "Adapazarı ile Gebze güzergahında sefer yapacak milli tren, 11 durakta hizmet verecek. Adapazarı-Gebze arasında günde 5 sefer yapacak olan Milli Elektrikli Tren günde yaklaşık 500 kilometre yol kat edecek" ifadelerini kullandı.
Barış ŞİMŞEK