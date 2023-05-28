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    Düğünlerle birlikte sahte altınlar arttı: Uzmanlardan internetten ve güvenmediğiniz yerden alışveriş yapmayın uyarısı!

    Düğünlerle birlikte sahte altının arttığını belirten uzmanlar, vatandaşın internetten ve güvenmediği yerden alışveriş yapmamasını önerdi. İşte sizler için derlediğimiz 28 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Sahte altına dikkat!

    Düğün sezonun açılmasıyla altına talep arttı. Ancak yüksek fiyatlar nedeniyle piyasada sık sık sahte altına rastlanıyor. Sektör temsilcileri sahte altını gerçeğinden ayırmanın mümkün olmadığını söylüyor. Uzmanlar, sahte altınların dışının altın kaplama içinin bakırdan oluştuğunu ifade ediyor. Düşük ayarlı veya sahte ürünler internet üzerinden de satılabiliyor. Uzmanlar vatandaşların güvendikleri yerlerden alışverişi öneriyor.

    FİYATI FED'E BAĞLI
    Öte yandan ALB Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan, ons altının artmasıyla gram altının 1600 TL'yi görebileceğini söyledi. Yağbasan, "FED tarafında Ekim 2023'te faiz indirim sürecine başlanması bekleniyor. Bu beklenti, altında yukarı yönlü hareketin önü açılabilir" dedi.

    REHBER ÖĞRETMENE EK KADRO
    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen bulunmasının zorunlu olacağını bildirdi. Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rehber öğretmen adaylarına yönelik bir müjde paylaştı. Özer paylaşımında, "Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak.

    Okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını sürekli desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. Bakan Özer, yaptığı açıklamada, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında fikri mülkiyet ve sınai haklar çalışmaları kapsamında patent, faydalı model, marka ve tasarım başvuru sayısının 21 bin 34'e, tescil sayısının ise 3 bin 96'ya ulaştığını belirtti.
    Rana BÜYÜKTAŞ



    İGA'DA HATAY YEMEKLERİ TANITILDI
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Hatay lezzetleri İstanbul Havalimanı'nda tanıtıldı. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın tüm dünyadan birçok yolcuya ev sahipliği yaptığını söyledi.

    Samsunlu, "Burada yolcularımız tattığı lezzeti ülkesinde anlatıyor. Bu bağlamda yolcularımıza Türk mutfağını tanıtan bu organizasyonun önemi büyük. Amacımız mutfağımızın lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak" dedi.

    ELEKTRİKLİ MİLLİ TREN SEFERDE
    Yerli ve milli elektrikli tren ilk kez Adapazarı'ndan yolcu taşımaya başladı. Adapazarı ile Gebze güzergahında sefer yapacak milli tren, 11 durakta hizmet verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada; TÜRASAŞ tarafından üretilen yerli ve milli tren setinin 27 Nisan'da gerçekleştirilen törenle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğini belirterek, "Adapazarı ile Gebze güzergahında sefer yapacak milli tren, 11 durakta hizmet verecek. Adapazarı-Gebze arasında günde 5 sefer yapacak olan Milli Elektrikli Tren günde yaklaşık 500 kilometre yol kat edecek" ifadelerini kullandı.
    Barış ŞİMŞEK



        TOGG İZDİHAMI
        Afyonkarahısar'ın Bolvadin ilçesinde görücüye çıkan Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X büyük beğeni toplarken, vatandaşlar Togg'u davul zurna eşliğinde karşıladı. Togg, Bolvadin'de görücüye çıktı. Çarşı Meydanı'na getirilen Togg'u görenler fotoğraf çektirmek için adeta birbirleri ile yarıştı. Aracın içerisine girerek inceleyen vatandaşlar, yetkililerden aracın donanımı hakkında da bilgiler aldı. Yoğun bir kalabalığın olduğu tanıtımda, vatandaşların Togg'a olan ilgisi dron ile de görüntülendi.

        AB TWİTTER'I UYARDI
        Avrupa Birliği (AB), birliğin dezenformasyonla mücadele için hazırladığı kurallardan ayrılan Twiiter'a sorumluluklarından kaçamayacağı uyarısında bulundu. AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton, "Twitter, AB'nin dezenformasyona karşı gönüllü uygulama kurallarından ayrılıyor. Ancak Twitter'ın yükümlülükleri devam ediyor. Kaçabilirsin ama saklanamazsın" dedi.

        484 MİLLET BAHÇEMİZ VAR
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabında bir video eşliğinde yaptığı paylaşımda, "81 ilimize 484 millet bahçemizle 75 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık. Sadece İstanbul'umuzda 17 millet bahçemiz her gün binlerce vatandaşımızı ağırlıyor, 33 millet bahçemizin yapımı ise devam ediyor" dedi.

        BU HAFTA KAZANDIRDI
        Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolardaki artışlar yatırımcılarına kazandırdı. İstanbul Borsası BIST 100 endeksi hafta için inişli çıkışlı bir seyir izlerken haftayı yüzde 1,75 kazançla 4.580,67 puandan tamamladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta % 0,24 artışla 1.249 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,24 kazançla 8.368 liraya çıktı.

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        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Ekonomi Düğünlerle birlikte sahte altınlar arttı: Uzmanlardan internetten ve güvenmediğiniz yerden alışveriş yapmayın uyarısı!
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