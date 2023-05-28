Düğünlerle birlikte sahte altınlar arttı: Uzmanlardan internetten ve güvenmediğiniz yerden alışveriş yapmayın uyarısı!

Düğün sezonun açılmasıyla altına talep arttı. Ancak yüksek fiyatlar nedeniyle piyasada sık sık sahte altına rastlanıyor. Sektör temsilcileri sahte altını gerçeğinden ayırmanın mümkün olmadığını söylüyor. Uzmanlar, sahte altınların dışının altın kaplama içinin bakırdan oluştuğunu ifade ediyor. Düşük ayarlı veya sahte ürünler internet üzerinden de satılabiliyor. Uzmanlar vatandaşların güvendikleri yerlerden alışverişi öneriyor.

FİYATI FED'E BAĞLI

Öte yandan ALB Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan, ons altının artmasıyla gram altının 1600 TL'yi görebileceğini söyledi. Yağbasan, "FED tarafında Ekim 2023'te faiz indirim sürecine başlanması bekleniyor. Bu beklenti, altında yukarı yönlü hareketin önü açılabilir" dedi.

REHBER ÖĞRETMENE EK KADRO

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen bulunmasının zorunlu olacağını bildirdi. Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rehber öğretmen adaylarına yönelik bir müjde paylaştı. Özer paylaşımında, "Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak.

Okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını sürekli desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. Bakan Özer, yaptığı açıklamada, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında fikri mülkiyet ve sınai haklar çalışmaları kapsamında patent, faydalı model, marka ve tasarım başvuru sayısının 21 bin 34'e, tescil sayısının ise 3 bin 96'ya ulaştığını belirtti.

Rana BÜYÜKTAŞ