Asgari ücrette enflasyon artışı: Çift hane geliyor!

Seçimlerin ardından Haziran ayında Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun toplanarak yılın ikinci yarısı için yeni bir ücret belirlemesi bekleniyor. Böylece şu anda 8.500 TL olan net asgari ücret artırılacak ve Temmuz'dan itibaren yeni taban maaş uygulanacak. Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun zam oranını belirlerken öncelikle 6 aylık enflasyon rakamını değerlendirmesi bekleniyor.

Bakıldığında 4 aylık enflasyon yüzde 15.22 olarak açıklanmıştı. Yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyonun yüzde 21'ler civarında gerçekleşmesi öngörülüyor. Buna eklenecek bir refah payı ile birlikte asgari ücretteki artışın yüzde 30-35 arasında olması mümkün olacak. Bu gerçekleştiğinde de asgari ücret çift hanelere çıkacak.