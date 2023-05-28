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    Asgari ücrette enflasyon artışı: Çift hane geliyor!

    Haziran ayında yeniden belirlenmesi beklenen asgari ücrette zam oranı enflasyona bağlı olacak. Öte yandan şu anda 8.500 TL olan net asgari ücret artırılacak ve Temmuz'dan itibaren yeni taban maaş uygulanacak.

    Asgari ücrete enflasyon ayarı

    Seçimlerin ardından Haziran ayında Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun toplanarak yılın ikinci yarısı için yeni bir ücret belirlemesi bekleniyor. Böylece şu anda 8.500 TL olan net asgari ücret artırılacak ve Temmuz'dan itibaren yeni taban maaş uygulanacak. Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun zam oranını belirlerken öncelikle 6 aylık enflasyon rakamını değerlendirmesi bekleniyor.

    Bakıldığında 4 aylık enflasyon yüzde 15.22 olarak açıklanmıştı. Yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyonun yüzde 21'ler civarında gerçekleşmesi öngörülüyor. Buna eklenecek bir refah payı ile birlikte asgari ücretteki artışın yüzde 30-35 arasında olması mümkün olacak. Bu gerçekleştiğinde de asgari ücret çift hanelere çıkacak.

    Yine Asgari Ücret Tespit Komisyon'u geçim endeksleri, emeklilere ve memurlara yapılan zam oranlarını da dikkate alacak. Bu arada kamu işçilerine yapılan yüzde 45'lik toplu sözleşme artışının da masada olması bekleniyor.

    KAÇ LİRA OLUR
    Yüzde 20 artarsa 10.280 TL
    Yüzde 25 artarsa 10.633 TL
    Yüzde 30 artarsa 11.058 TL
    Yüzde 35 artarsa 11.483 TL
    Yüzde 40 artarsa 11.908TL

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    Haberler Ekonomi Asgari ücrette enflasyon artışı: Çift hane geliyor!
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