e-Devlet kapısından tek tıkla başvurun! Her haneden tek müracaat yetiyor! 1-2-3-4-5 çocuğu olan aileye 3035 TL ödeme

Ülkemizde sosyal yardımların kapsamını genişletmek ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla SED (Sosyal Ekonomik Destek) yardım programı ödemeleri sürüyor. SED yardımı vatandaşlara umut ışığı oluyor. SED yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının temel gereksinimleri ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla her ay düzenli olarak veriliyor.
3.038 TL'YE YÜKSELDİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3.644 TL'den 4.853 TL'ye çıkarıldı" dedi.
İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru sürecinde belirli belgelerin sunulması gerekmektedir. Bunlar genellikle gelir belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi gibi belgelerdir. Başvurular, detaylı bir değerlendirme sürecinden geçirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine yönelik ödemeler gerçekleştirilmektedir.