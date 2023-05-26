Emekliye kazanç takvimi! 3 ayda neler yapılacak? İşte gündemdeki formüller

Önümüzdeki 3 ay milyonların gelirini artıracak önemli gelişmelere sahne olacak. Emekliler için hem seyyanen artışlar hem de enflasyon zamları yapılırken, refah payı da gündeme gelecek. Bu imkanlardan emeklilik başvurusu yapan tüm EYT'liler de yararlanacak. İşte emeklileri bekleyen kazanç takvimi:
HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
İlk düzenleme SSK ve Bağ-Kur emeklileri için olacak. Nisan'da taban emekli maaşı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Haziran ayıyla birlikte 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış gündeme gelecek.
Maaşa göre kademeli yapılacak artışla emekliler için bir refah payı da oluşturulacak. Buna göre 7 bin 500 ile 10 bin lira arasından başlayarak, 10 bin- 15 bin lira arası, 15 bin-20 bin lira arası ve 20 bin lira üzeri aylıklar için ayrı ayrı artışlar gerçekleştirilecek. Artışların seyyanen olması bekleniyor. Ancak oransal da yapılabilir.
Haziran'da beklenen bir düzenleme de memur ve memur emeklileriyle ilgili. Başkan Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceğini açıklarken, emekli memurların da benzer artışlardan yararlanacağını söylemişti. Bu da memurlarla birlikte memur emeklileri için de bir kademeli seyyanen artışı gündeme getirebilir.