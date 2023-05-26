Emekliye kazanç takvimi! 3 ayda neler yapılacak? İşte gündemdeki formüller

Önümüzdeki 3 ay milyonların gelirini artıracak önemli gelişmelere sahne olacak. Emekliler için hem seyyanen artışlar hem de enflasyon zamları yapılırken, refah payı da gündeme gelecek. Bu imkanlardan emeklilik başvurusu yapan tüm EYT'liler de yararlanacak. İşte emeklileri bekleyen kazanç takvimi:





HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

İlk düzenleme SSK ve Bağ-Kur emeklileri için olacak. Nisan'da taban emekli maaşı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Haziran ayıyla birlikte 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış gündeme gelecek.