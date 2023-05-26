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    Emekliye kazanç takvimi! 3 ayda neler yapılacak? İşte gündemdeki formüller

    Önümüzdeki 3 aylık dönemde aylık başvurusu yapan EYT’liler dahil 16 milyon emekli için önemli adımlar atılacak. Seçimden sonra yapılacak düzenlemelerle milyonların geliri artırılacak. İşte detayları...

    Emekliye kazanç takvimi
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    Önümüzdeki 3 ay milyonların gelirini artıracak önemli gelişmelere sahne olacak. Emekliler için hem seyyanen artışlar hem de enflasyon zamları yapılırken, refah payı da gündeme gelecek. Bu imkanlardan emeklilik başvurusu yapan tüm EYT'liler de yararlanacak. İşte emeklileri bekleyen kazanç takvimi:



    HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
    İlk düzenleme SSK ve Bağ-Kur emeklileri için olacak. Nisan'da taban emekli maaşı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Haziran ayıyla birlikte 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış gündeme gelecek.

    Maaşa göre kademeli yapılacak artışla emekliler için bir refah payı da oluşturulacak. Buna göre 7 bin 500 ile 10 bin lira arasından başlayarak, 10 bin- 15 bin lira arası, 15 bin-20 bin lira arası ve 20 bin lira üzeri aylıklar için ayrı ayrı artışlar gerçekleştirilecek. Artışların seyyanen olması bekleniyor. Ancak oransal da yapılabilir.

    Haziran'da beklenen bir düzenleme de memur ve memur emeklileriyle ilgili. Başkan Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceğini açıklarken, emekli memurların da benzer artışlardan yararlanacağını söylemişti. Bu da memurlarla birlikte memur emeklileri için de bir kademeli seyyanen artışı gündeme getirebilir.

        Haziran'da tüm emekliler Kurban Bayramı öncesinde yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. İkramiyeden, Mayıs sonuna kadar başvuran tüm EYT'liler de yararlanacak. Bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltilen ikramiyede yeniden bir artış yapılması da gündemde.



        TEMMUZ'DA REFAH PAYI
        Temmuz'da EYT'li emeklilerle birlikte 16 milyon emekli için enflasyon artışları ve refah payı gündeme gelecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, buna refah payı da eklenecek.

        4 aylık enflasyon yüzde 15.21 çıkmıştı. Buna iki veri daha eklenerek 6 aylık enflasyon belirlenecek. Tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20'yi, refah payı ile birlikte artış oranının yüzde 30'u geçmesi bekleniyor. Ayrıca taban emekli aylığının yükseltilmesi de ele alınacak.

            Memurlar ve memur emeklileri ise Temmuz ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı alacak. Bunun dışında memur emeklileri için de refah payı ile birlikte yine yüzde 30'un üzerinde bir artış söz konusu olacak.



            AĞUSTOS'TA TOPLU SÖZLEŞME
            Ağustos ayı ile birlikte yaklaşık 5 milyon kamu görevlisi ve yaklaşık 3 milyon memur emeklisi içtin toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Bu görüşmelerde 2024 ve 2025 yıllarında uygulanacak olan 4 ayrı zam oranı ile mali ve sosyal haklar karar bağlanacak.

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            Haberler Ekonomi Emekliye kazanç takvimi! 3 ayda neler yapılacak? İşte gündemdeki formüller
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