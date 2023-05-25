Vatandaş dolar bozduruyor: Döviz hesapları 1 haftada 6.1 milyar dolar azaldı!

Türk Lirası'nın cazibesinin artırılması ve dövize ilginin azaltılması için Aralık 2021'de yürürlüğe giren, Merkez Bankası'nın uyguladığı liralaşma stratejisi ile çerçevesi genişletilen Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması, kriz lobisinin tüm felaket senaryolarına rağmen ilgi odağı haline gelmeye devam ediyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, döviz hesaplarında 11-18 Mayıs haftasında rekor çözülme yaşandı. 11 Mayıs tarihinde 216 milyar 791 milyon dolar olan döviz hesapları, 18 Mayıs itibarıyla 6.1 milyar dolar azalarak 210 milyar 648 milyon dolara indi.
Bu dönemde vatandaşın döviz hesapları 3 milyar 306 milyon dolar azalarak 131 milyar 136 milyon dolara, şirketlerin döviz hesapları ise 2 milyar 838 milyon dolar azalarak 79.5 milyar dolara indi. Bu dönemde TL mevduat hesapları ise 50 milyar lira artarak 6.2 trilyonu geçti. KKM'nin yürürlüğe girdiği 22 Aralık 2021'den bu yana döviz hesaplarındaki çözülme 59 milyar 991 milyon dolar olurken, TL mevduattaki artış ise 4.4 trilyon lira olarak gerçekleşti.
TOPLU TAŞIMA DESTEĞİ ARTTI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaşlı ve engelli vatandaşların ücretsiz seyahati için sağladığı desteğe ilişkin yeni düzenleme hayata geçirildi. Destek ödemeleri Temmuz itibariyle yüzde 50 artırıldı. Şehir içi denizyolu ulaşımı aracı için aylık 2 bin 250 lira olan destek 3 bin 375 liraya, büyükşehir belediyelerindeki toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 2 bin 250 lira olan destek 3 bin 375 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise bin 800 lira olan destek 2 bin 700 liraya çıkarıldı. 2015'ten bu yana 1 milyar 662 milyon lira destek sağlandı.
Rana BÜYÜKTAŞ
100 BİN ÖĞRENCİYE BURS İMKANI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Özer, geçen yıl sınav kapsamında 70 bin öğrenciye burs sağlandığını belirterek, "Bu yıl Eylül ayında yapacağımız sınavda bu sayıyı 100 bine çıkarıyoruz. İlave 30 bin kontenjanımızı deprem bölgesindeki öğrencilerimize ayıracağız. 100 bin öğrencimize aylık 863 lira burs imkanı sağlayacağız" diye konuştu.
SALGIN CEZALARI İADE EDİLECEK
Salgın döneminde maske takma zorunluğu ve diğer yasaklara ilişkin cezaları yatıranlar vergi dairelerine başvurarak parasını geri alabilecek. Anayasa Mahkemesi, salgın döneminde tahsil edilen cezaların 'iade edilmez' hükmünü Anayasa'ya aykırı buldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ödenen para cezalarının geri ödenmeyeceğine ilişkin madde iptal edilerek, ödenen paraların geri alınmasının yolu açıldı.
REEL KESİMİN GÜVENİ 1 YILIN ZİRVESİNDE
Tüketi"ci güven endeksinin Mayıs'ta 2018 Temmuz'undan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından, reel sektörde de benzer bir tablo oluştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranlarını yayımladı. Buna göre; mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi önceki aya göre 0.3 puan artarak 108.3'le son 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki üretim hacmi ve son 3 aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı Mayıs'ta 0.6 puan artarak yüzde 76 ile 5 ayın zirvesine, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise 0.7 puan artarak yüzde 76.3'e yükseldi.