Vatandaş dolar bozduruyor: Döviz hesapları 1 haftada 6.1 milyar dolar azaldı!

Türk Lirası'nın cazibesinin artırılması ve dövize ilginin azaltılması için Aralık 2021'de yürürlüğe giren, Merkez Bankası'nın uyguladığı liralaşma stratejisi ile çerçevesi genişletilen Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması, kriz lobisinin tüm felaket senaryolarına rağmen ilgi odağı haline gelmeye devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, döviz hesaplarında 11-18 Mayıs haftasında rekor çözülme yaşandı. 11 Mayıs tarihinde 216 milyar 791 milyon dolar olan döviz hesapları, 18 Mayıs itibarıyla 6.1 milyar dolar azalarak 210 milyar 648 milyon dolara indi.

Bu dönemde vatandaşın döviz hesapları 3 milyar 306 milyon dolar azalarak 131 milyar 136 milyon dolara, şirketlerin döviz hesapları ise 2 milyar 838 milyon dolar azalarak 79.5 milyar dolara indi. Bu dönemde TL mevduat hesapları ise 50 milyar lira artarak 6.2 trilyonu geçti. KKM'nin yürürlüğe girdiği 22 Aralık 2021'den bu yana döviz hesaplarındaki çözülme 59 milyar 991 milyon dolar olurken, TL mevduattaki artış ise 4.4 trilyon lira olarak gerçekleşti.





TOPLU TAŞIMA DESTEĞİ ARTTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaşlı ve engelli vatandaşların ücretsiz seyahati için sağladığı desteğe ilişkin yeni düzenleme hayata geçirildi. Destek ödemeleri Temmuz itibariyle yüzde 50 artırıldı. Şehir içi denizyolu ulaşımı aracı için aylık 2 bin 250 lira olan destek 3 bin 375 liraya, büyükşehir belediyelerindeki toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 2 bin 250 lira olan destek 3 bin 375 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise bin 800 lira olan destek 2 bin 700 liraya çıkarıldı. 2015'ten bu yana 1 milyar 662 milyon lira destek sağlandı.

Rana BÜYÜKTAŞ