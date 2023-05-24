Milyonlarca vatandaşa emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesi sonrası gözler yeni gelişmelere çevrildi. Son dönemde özellikle 1999-2000 sonrası sigorta girişi olanlar için yeni düzenleme Türkiye'nin gündemine oturdu. Özellikle EYT yasasından yararlanamayanlar için bir kademeli yaş şartı gündeme geldi. Öte yandan kademeli emeklilik, EPT, prim ve yaş indirimi, staj ve çıraklık konusu sık sık gündemde yerini alıyor.
EYT'Yİ KIL PAYI KAÇIRANLAR...
EYT yasası ile bir yandan yaş şartı olmadan milyonlarca vatandaş emekli olurken bu yasayı küçük zaman dilimiyle kaçıranlar da bulunuyor. Örneğin 9 Eylül 1999 tarihinde sigortalı olmuş birisi bir gün önce sigortalı olan bir EYT'liye göre 17 yıl daha geç emekli oluyor.
9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 yaşında ve 7 bin gün primle emekli olabiliyor. 2008 sonrasında ise prim gün sayısı 7200'e erkeklerde yaş şartı ise 61'e çıkıyor.
Bu noktada 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanlar için de bir kademeli yaş indirimi söz konusu olabilecek. Peki nasıl olacak biraz daha yakından bakalım.
YAŞ ŞARTI ESNETİLEBİLİR
Türkiye'de ise EYT yasası ile milyonlarca insan yaş şartı olmadan emekli oluyor. Ancak bundan sonraki reform çalışmalarında yaş şartının tamamen ortadan kalkması mümkün görünmüyor.