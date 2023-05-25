Merkez Bankası faiz kararı son dakika! Mayıs 2023 TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı hakkında aramalar hız kazandı. Piyasalarda etkili olacak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz oranı nisan ayında 8,50'de tutma kararı alınmıştı. Peki, Merkez Bankası faizleri artıracak mı, sabit mi tutacak? İşte detaylar...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,5'te sabit tuttu.
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