Maaş ve ikramiyeler artıyor: Emekliye zam hesabı! SSK'lıyı, Bağ-Kur'luyu ve memuru ne bekliyor? Artış için hangi formüller var?

Yeni Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri memurlara ve emeklilere ek iyileştirmeler olacak. Daha önce memurlara ve emeklilere refah payı ile kademeli ek zam müjdesi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün de "En düşük emekli maaşını 7 bin 500, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" demesi heyecan yarattı. Emeklileri Haziran ve Temmuz peşpeşe zamlar beklerken, gündemdeki formüller şöyle...
HAZİRAN'DA ZAMLI ÖDENİR Mİ?
Ramazan Bayramı ikramiyesi yaklaşık yüzde 82 zam yapılarak 2 bin lira olarak ödenmişti. Şimdi yeni artış planlanıyor. Bu artışın 28 Haziran'dan önce yatırılacak Kurban Bayramı ikramiyesi ödemesine yetiştirilmesi gündemde.
Bayram ikramiyesinin en az 2 bin 500 liraya yükseltilmesi beklenirken, eğer kamu işçilerine yapılan yüzde 45 artış referans olursa 2 bin 900, yüzde 82'lik önceki ikramiye artışı dikkate alınırsa 3 bin 640 lira seviyesine ulaşılacak.
HERKESE İYİLEŞTİRME
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yansıtılırken, refah payı ve maaşa göre farklı ek iyileştirmeler gündemde. Bu kapsamda bir düzenleme taban emekli aylığında olacak. Nisan ödeme döneminde 5 bin 500 liradan yaklaşık yüzde 36 artışla 7 bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması bekleniyor.