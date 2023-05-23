Pandemi ve depremden sonra yazlık bölgelere göç artarken o bölgede fiyatlar tavan yaptı!

Pandemi döneminde başlayan ve deprem felaketi sonrasında devam eden kıyı ve yazlık bölgelere olan göç hareketliliği, gayrimenkul fiyatlarındaki artışı devam ettiriyor. İstanbul'dan kopamayan ancak şehir merkezinde yaşamayı tercih etmeyen büyük kesim, Şile ve Silivri gibi bölgelerdeki müstakil ya da az katlı konutları tercih ediyor.
Bu da fiyatlara yansıyor. Endeksa verilerine göre; yazlık bölgelerinde konut satış değerlerinde son 3 yılda en yüksek artış yüzde 884 ile Şile'de görüldü. Yüzde 867 artışla Antalya, yüzde 815 artışla Alanya, yüzde 675 artışla Bodrum izlerken, Silivri'de de fiyatların yüzde 675 yükseldiği belirlendi. Kiralarda ise son 3 yılda en fazla artış gösteren bölgeler yüzde 739 ile Şile, yüzde 613 ile Alanya ve yüzde 534 ile Marmaris oldu.
EVDE YAKININA BAKANA ÇİFTE PİYANGO
Evde bakım yardımı alan 569 bin kişinin hem geliri artacak hem de sosyal güvencesi olmayanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınmaları sağlanacak. Halen 4 bin 336 lira olan evde bakım maaşı memur zammı ile birlikte yükselecek. Yüzde 40'lık artış halinde aylık ödeme 6 bin lirayı geçecek.
En düşük memur maaşına yapılacak yüzde 85'lik zammın tamamının yansıtılması durumunda tutar daha da artacak. Evde bakım parası verilirken haneye giren gelire bakılıyor. Hanedeki tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Kişi başı düşen ücretin net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor. Evde bakım aylığı için gelir kriterinin uygun olması, bakıma muhtaçlık, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu koşulu bulunuyor. Yüzde 50'den daha düşük engelli olanlar için evde bakım maaşı ödenmiyor.
Hazal ATEŞ
TÜRKİYE AVRUPA BİRİNCİSİ
Togg'un yollara çıkması ile birlikte şarj üniteleri sayısı da hızla artmaya başladı. Şu ana kadar piyasada batarya ve elektrikli araç fabrika maliyetleri hariç olmak üzere yalnızca şarj üniteleri ve diğer bağlantı ekipmanları için 2.5 milyar liralık yatırım büyüklüğüne ulaşıldı. 2 bin 592 adet istasyonda 3 bin 835 adet AC (yavaş şarj), bin 123 adet de DC (yüksek hızlı şarj) şarj ünitesi olmak üzere toplam 4 bin 958 adet şarj noktası açıldı.
Türkiye'de elektrikli araç sayısının 19 bin 776 adet olduğu göz önüne alındığında, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında halka açık istasyonlar değerlendirildiğinde şarj noktasına düşen araç sayısında ülkemiz birinci sıraya yerleşti. Türkiye'de her 4 araca bir şarj noktası düştüğü hesaplandı.
Barış ŞİMŞEK
DASK ZARARI KARŞILIYOR
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 25 milyar liraya yakın tazminat ödendiğini açıkladı. DASK, 22 Mayıs tarihi itibarıyla yapılan başvuru sayısı ve ödenen tazminat tutarlarını paylaştı. Kurum tarafından açıklanan rakamlara göre, kuruma 539 bin 476 hasar ihbarı yapılırken, 24 milyar 637
milyon 671 bin liralık tazminat ödemesi gerçekleştirildi.
Kurum, hasar dosyaları içinde toplamda 19 bin 500 işleme alınacak dosya kaldığını ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasarsız tespit edilen ya da hasar tespiti yapılamayan, hasar dosyasında eksik evrakı bulunan ve taraflarına yeni iletilen ve iletilmeye devam eden hasar ihbarları için çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
BDDK'DAN UYARI
BDDK, deprem bölgesindeki DASK teminatlarının, hasar gören iş yerlerinin tekrar faaliyete geçebilmesi için mümkün olduğu ölçüde iş yerlerinin onarımında kullanılmasına imkan sağlanmasında fayda görüldüğünü bildirdi.
BDDK'dan Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ne gönderilen yazıda, depremden etkilenen firmalar için DASK teminatlarının kullanımının öncelikle iş yerlerinin onarımında kullanılmasının önemi vurgulandı.