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    Pandemi ve depremden sonra yazlık bölgelere göç artarken o bölgede fiyatlar tavan yaptı!

    Önce pandemi, ardından deprem yazlık bölgelere göçü artırdı. Bu talep fiyatlara yansırken, artış şampiyonu hem satılık hem kiralıklarda Şile oldu. İşte sizler için derlediğimiz 23 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Artış sil’şile’si

    Pandemi döneminde başlayan ve deprem felaketi sonrasında devam eden kıyı ve yazlık bölgelere olan göç hareketliliği, gayrimenkul fiyatlarındaki artışı devam ettiriyor. İstanbul'dan kopamayan ancak şehir merkezinde yaşamayı tercih etmeyen büyük kesim, Şile ve Silivri gibi bölgelerdeki müstakil ya da az katlı konutları tercih ediyor.

    Bu da fiyatlara yansıyor. Endeksa verilerine göre; yazlık bölgelerinde konut satış değerlerinde son 3 yılda en yüksek artış yüzde 884 ile Şile'de görüldü. Yüzde 867 artışla Antalya, yüzde 815 artışla Alanya, yüzde 675 artışla Bodrum izlerken, Silivri'de de fiyatların yüzde 675 yükseldiği belirlendi. Kiralarda ise son 3 yılda en fazla artış gösteren bölgeler yüzde 739 ile Şile, yüzde 613 ile Alanya ve yüzde 534 ile Marmaris oldu.



    EVDE YAKININA BAKANA ÇİFTE PİYANGO
    Evde bakım yardımı alan 569 bin kişinin hem geliri artacak hem de sosyal güvencesi olmayanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınmaları sağlanacak. Halen 4 bin 336 lira olan evde bakım maaşı memur zammı ile birlikte yükselecek. Yüzde 40'lık artış halinde aylık ödeme 6 bin lirayı geçecek.

    En düşük memur maaşına yapılacak yüzde 85'lik zammın tamamının yansıtılması durumunda tutar daha da artacak. Evde bakım parası verilirken haneye giren gelire bakılıyor. Hanedeki tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Kişi başı düşen ücretin net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor. Evde bakım aylığı için gelir kriterinin uygun olması, bakıma muhtaçlık, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu koşulu bulunuyor. Yüzde 50'den daha düşük engelli olanlar için evde bakım maaşı ödenmiyor.
    Hazal ATEŞ



    TÜRKİYE AVRUPA BİRİNCİSİ
    Togg'un yollara çıkması ile birlikte şarj üniteleri sayısı da hızla artmaya başladı. Şu ana kadar piyasada batarya ve elektrikli araç fabrika maliyetleri hariç olmak üzere yalnızca şarj üniteleri ve diğer bağlantı ekipmanları için 2.5 milyar liralık yatırım büyüklüğüne ulaşıldı. 2 bin 592 adet istasyonda 3 bin 835 adet AC (yavaş şarj), bin 123 adet de DC (yüksek hızlı şarj) şarj ünitesi olmak üzere toplam 4 bin 958 adet şarj noktası açıldı.

    Türkiye'de elektrikli araç sayısının 19 bin 776 adet olduğu göz önüne alındığında, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında halka açık istasyonlar değerlendirildiğinde şarj noktasına düşen araç sayısında ülkemiz birinci sıraya yerleşti. Türkiye'de her 4 araca bir şarj noktası düştüğü hesaplandı.
    Barış ŞİMŞEK



    DASK ZARARI KARŞILIYOR
    Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 25 milyar liraya yakın tazminat ödendiğini açıkladı. DASK, 22 Mayıs tarihi itibarıyla yapılan başvuru sayısı ve ödenen tazminat tutarlarını paylaştı. Kurum tarafından açıklanan rakamlara göre, kuruma 539 bin 476 hasar ihbarı yapılırken, 24 milyar 637
    milyon 671 bin liralık tazminat ödemesi gerçekleştirildi.

    Kurum, hasar dosyaları içinde toplamda 19 bin 500 işleme alınacak dosya kaldığını ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasarsız tespit edilen ya da hasar tespiti yapılamayan, hasar dosyasında eksik evrakı bulunan ve taraflarına yeni iletilen ve iletilmeye devam eden hasar ihbarları için çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

    BDDK'DAN UYARI
    BDDK, deprem bölgesindeki DASK teminatlarının, hasar gören iş yerlerinin tekrar faaliyete geçebilmesi için mümkün olduğu ölçüde iş yerlerinin onarımında kullanılmasına imkan sağlanmasında fayda görüldüğünü bildirdi.

    BDDK'dan Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ne gönderilen yazıda, depremden etkilenen firmalar için DASK teminatlarının kullanımının öncelikle iş yerlerinin onarımında kullanılmasının önemi vurgulandı.



        SİGORTADA SİBER TATBİKAT
        Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, bankacılık ve finans sektörünün siber saldırılara karşı dayanıklılığının ölçülmesi ve olası siber saldırılara karşı etkin ve hızlı yanıt verebilme kapasitesinin artırılması amacıyla 'Finans Sektörü Odaklı Siber Tatbikat' etkinliği yapıldı.

        Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Dilek Sakallıoğlu, artık her alanda dijital dönüşümün olduğu bir dünyada yaşandığına işaret ederek, bu dönüşümün kaçınılmaz olduğunun farkındalığıyla teknoloji temelli yeni iş modellerinin sigortalılara ve sektöre getireceği avantajları, diğer taraftan riskleri de dikkate alarak yol haritalarını belirlediklerini ve dönüşümü desteklediklerini dile getirdi.

        Tatbikatta, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı 9 kuruluş, 17 bankacılık, 10 sigorta sektörü şirketi ile bu sektörlerin 7 merkezi kurumunu temsil edecek toplam 43 takımdan 125 siber güvenlik uzmanı yarıştı. Etkinlikle sektör ve düzenleyici, denetleyici kuruluşlar için yol haritası oluşturulması ve finans sektörünün siber güvenlik olgunluk seviyesine katkı sağlamasını amaçlanıyor.



        TASARIMCILAR YARIŞACAK
        Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın startı verildi. Dokuma, örme ve baskı kategorilerinde düzenlenen ve toplam ödülü 1 milyon 450 bin lira olan yarışma, bütün genç tasarımcıların katılımına açık olacak.

        GATHİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yarışmanın bu yıl üçüncüsünün düzenleneceğini söyledi. Bölgenin Türkiye'nin toplam tekstil ihracatı içindeki payını yüzde 20.43 olarak ifade eden Kileci, "Sektörün yeni tasarımcılara ihtiyacı bulunuyor. İhraç edilebilme potansiyeli yüksek, özgün ve katma değerli yeni kumaş tasarımları bu yeni tasarımcıların ellerinde şekillenecek" dedi.

        KİMLER KATILACAK?
        Yarışma; 3 farklı kategoride düzenlenecek. Proje başvuruları 5 Temmuz günü mesai bitimine kadar devam edecek. Her bir kategoride birincilere 225 bin, ikincilere 150 bin, ve üçüncülere 75 bin lira para ödülü verilecek olan yarışmada, 100 bin lira değerinde 'Sürdürülebilirlik Özel Ödülü' de bulunuyor.

        KASKO YAPTIRIRKEN BUNLARA DİKKAT!
        Araçlarda meydana gelebilecek maddi hasarları karşılaması için birçok araç sahibi kritik öneme sahip bir sigorta türü olan kasko yaptırıyor. Kasko yaptırırken şunlara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor:

        -İstediğiniz servisleri önceden seçin.

        -Orijinal veya eşdeğer parça kullanımını belirtin.

        -Teminat tutarına dikkat edin.

        -Cam hasarı teminatında orijinal veya eş değer parça kullanımına bakın.

        -Hasarın ne kadarının poliçeniz kapsamında olacağını belirleyin.

        -Meslek koduna dikkat edin. Bazı poliçelerde bazı meslek gruplarına indirim uygulanabiliyor. Poliçeye ödediğiniz fiyatın daha uygun olması için o meslek grubunda olmasanız dahi girilen meslek kodu, herhangi bir hasar sonrası sorun yaratabiliyor.

        -Aracı kullanan senaryolarına dikkat edin.

        -İkame araç ve gün sayısını belirtin.

        TÜKETİCİ GÜVENİ 5 YILIN ZİRVESİNDE
        Tüketici güveni 2018'in Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 4 artarak 91.1 seviyesine çıktı. Bu seviyenin aynı zamanda yeni hükümet sisteminde ilk seçimin yapıldığı 2018 Haziran ayındakiyle aynı olması da dikkat çekti.

        25 BİN KİŞİ EV BORCUNU KAPATTI
        TOKİ'nin, borcunu erken ödeyenler için düzenlediği yüzde 25 indirim kampanyasından 27 bin 12 kişi yararlandı. 25 bin 356 kişi borcunun tamamını kapatarak tapusunu almaya hak kazandı. Bin 656 kişi ise kısmi ödeme yaparak indirimden yararlandı. Kampanyaya katılanların yüzde 81.56'sı borçlarını kredi kullanmadan kişisel tasarruflarıyla kapattı.

        WEPS'E İMZA ATTI
        Çeşitlilik ve kapsayıcılık yaklaşımını benimseyen NN Hayat ve Emeklilik, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (Women's Empowerment Principles-WEPs) imzacıları arasında yer aldı.

        NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Anna Grzelonska, "Şirketimizde yüzde 55 kadın çalışan oranına ve yüzde 50 kadın yönetici oranına sahibiz. Annelik iznini 16 haftadan 24 haftaya, babalık iznini ise 1 haftadan 3 haftaya çıkardık. Kadının Güçlenmesi Prensipleri sözleşmesine imza atarak, topluma örnek olmayı ve bu kapsamdaki çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

        İTÜ ÇEKİRDEK'E ÖDÜL
        İTÜ ARI Teknokent bünyesindeki İTÜ Çekirdek, dünyadaki kuluçka merkezlerini karşılaştırıp sıralayan İsveç merkezli UBI Global endeksine göre 'Üniversitelere Bağlı Kuluçkalar' kategorisinde 'Dünyanın En İyi Kuluçka Merkezi' ünvanını kazandı.

        İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, "Girişimcilere teknoloji geliştirmeleri ve bunu ticarileştirmeleri için uygun ortam ve olanakları sunuyoruz. İTÜ ARI Teknokent'in 20. kuruluş yılında, İTÜ Çekirdek olarak, yarattığımız yerel ve bölgesel değer, yaptığımız tüm iş birlikleri ve çalışmalar sayesinde Türkiye'nin küresel bir 'hub' olmasında, girişimcileri ile teknolojiye dayalı milli kalkınma seferberliğinde güçlü ve önemli rol oynuyoruz" dedi.

        PATENTLİ FİRMAYLA TÜRKİYE BİRİNCİSİ
        Teknopark İstanbul, Patent Effect tarafından yayınlanan Türkiye'nin Patent Raporu'nda, patentli start-up'lara sahip teknoparklar arasında önceki iki yıl da olduğu gibi 2022'de de birinciliği elde etti. Rapora göre; Türkiye'deki bin 10 patentli start-up firmanın 783'ü teknoparklarda kuruldu. 77 patentli startup'a ev sahipliği yaparak zirvedeki yerini koruyan Teknopark İstanbul, 2021'de 68, 2020'de 52 firma sayısı ile yine birinci olmuştu.

        Teknodestek adı altında fikri sınai mülkiyet hakları konusunda hibe sağlayarak firmaların desteklendiğini belirten Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, "Girişimcilerimizin potansiyeline inanıyoruz. Firmaların geliştirdikleri teknolojileri lisanslama yoluyla başka firmalara transfer etmeleri için de çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

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        Haberler Ekonomi Pandemi ve depremden sonra yazlık bölgelere göç artarken o bölgede fiyatlar tavan yaptı!
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