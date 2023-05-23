Pandemi ve depremden sonra yazlık bölgelere göç artarken o bölgede fiyatlar tavan yaptı!





TASARIMCILAR YARIŞACAK

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın startı verildi. Dokuma, örme ve baskı kategorilerinde düzenlenen ve toplam ödülü 1 milyon 450 bin lira olan yarışma, bütün genç tasarımcıların katılımına açık olacak.



GATHİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yarışmanın bu yıl üçüncüsünün düzenleneceğini söyledi. Bölgenin Türkiye'nin toplam tekstil ihracatı içindeki payını yüzde 20.43 olarak ifade eden Kileci, "Sektörün yeni tasarımcılara ihtiyacı bulunuyor. İhraç edilebilme potansiyeli yüksek, özgün ve katma değerli yeni kumaş tasarımları bu yeni tasarımcıların ellerinde şekillenecek" dedi.



KİMLER KATILACAK?

Yarışma; 3 farklı kategoride düzenlenecek. Proje başvuruları 5 Temmuz günü mesai bitimine kadar devam edecek. Her bir kategoride birincilere 225 bin, ikincilere 150 bin, ve üçüncülere 75 bin lira para ödülü verilecek olan yarışmada, 100 bin lira değerinde 'Sürdürülebilirlik Özel Ödülü' de bulunuyor.



KASKO YAPTIRIRKEN BUNLARA DİKKAT!

Araçlarda meydana gelebilecek maddi hasarları karşılaması için birçok araç sahibi kritik öneme sahip bir sigorta türü olan kasko yaptırıyor. Kasko yaptırırken şunlara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor:



-İstediğiniz servisleri önceden seçin.



-Orijinal veya eşdeğer parça kullanımını belirtin.



-Teminat tutarına dikkat edin.



-Cam hasarı teminatında orijinal veya eş değer parça kullanımına bakın.



-Hasarın ne kadarının poliçeniz kapsamında olacağını belirleyin.



-Meslek koduna dikkat edin. Bazı poliçelerde bazı meslek gruplarına indirim uygulanabiliyor. Poliçeye ödediğiniz fiyatın daha uygun olması için o meslek grubunda olmasanız dahi girilen meslek kodu, herhangi bir hasar sonrası sorun yaratabiliyor.



-Aracı kullanan senaryolarına dikkat edin.



-İkame araç ve gün sayısını belirtin.



TÜKETİCİ GÜVENİ 5 YILIN ZİRVESİNDE

Tüketici güveni 2018'in Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 4 artarak 91.1 seviyesine çıktı. Bu seviyenin aynı zamanda yeni hükümet sisteminde ilk seçimin yapıldığı 2018 Haziran ayındakiyle aynı olması da dikkat çekti.



25 BİN KİŞİ EV BORCUNU KAPATTI

TOKİ'nin, borcunu erken ödeyenler için düzenlediği yüzde 25 indirim kampanyasından 27 bin 12 kişi yararlandı. 25 bin 356 kişi borcunun tamamını kapatarak tapusunu almaya hak kazandı. Bin 656 kişi ise kısmi ödeme yaparak indirimden yararlandı. Kampanyaya katılanların yüzde 81.56'sı borçlarını kredi kullanmadan kişisel tasarruflarıyla kapattı.

WEPS'E İMZA ATTI

Çeşitlilik ve kapsayıcılık yaklaşımını benimseyen NN Hayat ve Emeklilik, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (Women's Empowerment Principles-WEPs) imzacıları arasında yer aldı.

NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Anna Grzelonska, "Şirketimizde yüzde 55 kadın çalışan oranına ve yüzde 50 kadın yönetici oranına sahibiz. Annelik iznini 16 haftadan 24 haftaya, babalık iznini ise 1 haftadan 3 haftaya çıkardık. Kadının Güçlenmesi Prensipleri sözleşmesine imza atarak, topluma örnek olmayı ve bu kapsamdaki çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

İTÜ ÇEKİRDEK'E ÖDÜL

İTÜ ARI Teknokent bünyesindeki İTÜ Çekirdek, dünyadaki kuluçka merkezlerini karşılaştırıp sıralayan İsveç merkezli UBI Global endeksine göre 'Üniversitelere Bağlı Kuluçkalar' kategorisinde 'Dünyanın En İyi Kuluçka Merkezi' ünvanını kazandı.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, "Girişimcilere teknoloji geliştirmeleri ve bunu ticarileştirmeleri için uygun ortam ve olanakları sunuyoruz. İTÜ ARI Teknokent'in 20. kuruluş yılında, İTÜ Çekirdek olarak, yarattığımız yerel ve bölgesel değer, yaptığımız tüm iş birlikleri ve çalışmalar sayesinde Türkiye'nin küresel bir 'hub' olmasında, girişimcileri ile teknolojiye dayalı milli kalkınma seferberliğinde güçlü ve önemli rol oynuyoruz" dedi.

PATENTLİ FİRMAYLA TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Teknopark İstanbul, Patent Effect tarafından yayınlanan Türkiye'nin Patent Raporu'nda, patentli start-up'lara sahip teknoparklar arasında önceki iki yıl da olduğu gibi 2022'de de birinciliği elde etti. Rapora göre; Türkiye'deki bin 10 patentli start-up firmanın 783'ü teknoparklarda kuruldu. 77 patentli startup'a ev sahipliği yaparak zirvedeki yerini koruyan Teknopark İstanbul, 2021'de 68, 2020'de 52 firma sayısı ile yine birinci olmuştu.

Teknodestek adı altında fikri sınai mülkiyet hakları konusunda hibe sağlayarak firmaların desteklendiğini belirten Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, "Girişimcilerimizin potansiyeline inanıyoruz. Firmaların geliştirdikleri teknolojileri lisanslama yoluyla başka firmalara transfer etmeleri için de çalışmalar yürütüyoruz" dedi.