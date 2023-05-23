ATM'de bunu yaparken 40 kez düşünün! Bankalar acil duyuru yaptı, paranız bir anda buhar olabilir

Bankalar dönem dönem müşterilerini dolandırıcılık girişimlerine karşı korumak amacıyla ATM'lerden para çekerken dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda uyarılarda bulunuyor. Bilindiği üzere milyonlarca kişi günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankaların ATM'lerine giderek para çekme işlemi gerçekleştiriyor. Ancak bazı durumlarda dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor. Bu tuzaklar arasında kart şifresi tuşlama ve kart sıkışması gibi durumlar yer alıyor. Bankalar müşterilerin bu tuzaklara düşmemesi için çeşitli uyarılar yapıldı.