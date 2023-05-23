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    • Ekonomi
    • 24.05.2023 09:03
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    • 24.05.2023 09:03
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    ATM'de bunu yaparken 40 kez düşünün! Bankalar acil duyuru yaptı, paranız bir anda buhar olabilir

    Bankalar ATM'den para çekerken dikkat edilmesi gereken noktaları tek tek paylaştı. Bilindiği üzere dolandırıcılar bankamatiklerden para çekenleri hedef alabiliyor. Bu tuzaklara dikkat etmek son derece önemli. Çünkü kişiler kart şifrelerini yanlış girerek veya kartların cihazda sıkışması durumunda zorluklarla karşılaşabiliyor. Bankalar bu durumlara dikkat etmesi hususunda insanlara SMS ya da mail yoluyla önemli uyarılarda bulundu.

    ATM’den para çekenler dikkat!

    Bankalar dönem dönem müşterilerini dolandırıcılık girişimlerine karşı korumak amacıyla ATM'lerden para çekerken dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda uyarılarda bulunuyor. Bilindiği üzere milyonlarca kişi günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankaların ATM'lerine giderek para çekme işlemi gerçekleştiriyor. Ancak bazı durumlarda dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor. Bu tuzaklar arasında kart şifresi tuşlama ve kart sıkışması gibi durumlar yer alıyor. Bankalar müşterilerin bu tuzaklara düşmemesi için çeşitli uyarılar yapıldı.

    KART SIKIŞMASI DURUMUNDA YARDIM ALMAK

    Kartınız ATM'de sıkışırsa, hemen bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçmek en doğrusudur. Banka yetkilileri size nasıl yardımcı olacaklarını ve sorunu çözeceklerini bildirecektir.

    KLAVYE GİZLİLİĞİNİ SAĞLAMAK

    Kart şifresini girerken klavyenin üzerini kapatmak veya gözlerden uzak tutmak önemlidir. Böylece, yanınızda bulunan kişiler kart şifrenizi görmekten engellenmiş olurlar.

        ÖZEL TARİHLERİ KULLANMAYIN

        Doğum tarihi ve telefon numarasının şifre olarak seçilmemesi gerektiği konusuna da dikkat çekilmektedir.

        KOLAY RAKAMLARA DİKKAT!

        Şifrenizi oluştururken kolay, ardıl olan numaraları seçmemeniz konusunda uyarı yapılıyor. Şifrenizi oluştururken karmaşık rakamlar kullanmanız önerilmektedir.

        ŞİFRENİZİ KİMSEYLE PAYLAŞMAYIN

        ATM'lerden para çekerken en önemli uyarılardan biri şifrenizi kimseyle paylaşmamanızdır.
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            Türkiye İş Bankası ve TMOK
            Haberler Ekonomi ATM'de bunu yaparken 40 kez düşünün! Bankalar acil duyuru yaptı, paranız bir anda buhar olabilir
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