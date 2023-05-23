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    KOSGEB'den yenilikçi KOBİ'lere 10 milyon TL destek!

    KOSGEB, teknolojik ürünleri yerli imkanlarla üretmek isteyen KOBİ’lere geri ödemeli ve geri ödemesiz 10 milyon liraya varan destek verecek. Personel, yazılım, makine giderleri karşılanacak...

    Çığıl Ön Yener
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    Yenilikçi KOBİ’lere 10 milyon TL

    Teknolojik ürünleri yerli imkânlarla üretmek isteyen KOBİ'lere destek sunan KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM) Destek Programı yeniden düzenlendi. Desteğin üst limiti 10 milyon lira oldu.

    Araştırma ve Geliştirme (Ar- Ge), Ürün Geliştirme (Ür-Ge) yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler ile orta-yüksek/ yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan program kapsamında orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 10 milyon liraya kadar destek verilecek.



    YÜZDE 35 ERKEN ÖDEME
    KOSGEB tarafından yürütülen, yerli ve milli ürünler üretilerek teknolojinin tabana yayılmasının ve ülkemizin ihracatının artırılmasının hedeflendiği program, çağrı esaslı uygulanmayacak.

    Yıl içerisinde sürekli başvuruya açık tutulacak olan program için şartları taşıyan herkes istediği zaman başvurusunu yapabilecek. Destek almaya hak kazananlar, talep etmeleri halinde komite kararında belirtilen tahmini geri ödemeli destek tutarının yüzde 35'lik kısmını erken ödeme olarak projesine başladığında alabilecek.



        PERSONEL DESTEĞİ GERİ ÖDEMESİZ
        Destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı, makine-teçhizat desteği ve yazılım giderleri desteğinde yüzde 70'i geri ödemeli, yüzde 30'u geri ödemesiz olmak üzere yüzde 60 olarak belirlendi. Personel giderlerine ise yüzde 100 oranında geri ödemesiz destek verilecek. Makine-teçhizat ve yazılım giderleri için yerli malı belgesi bulunması durumunda geri ödemesiz destek oranına yüzde 15 ilave edilecek.



        TEKNOLOJİ DÜZEYİNE GÖRE DESTEK
        Düşük/orta-düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 1 milyon 400 bin lira, geri ödemesiz 600 bin lira olmak üzere toplamda 2 milyon lira destek sağlanırken; orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için ise geri ödemeli 7 milyon lira, geri ödemesiz 3 milyon lira olmak üzere toplam 10 milyon liraya kadar destek verilecek. Toplam proje süresi 36 ayı geçemeyecek.

        GİDERLER VE ORANLAR
        Makine-Teçhizat:         Yüzde 60

        Yazılım: Yüzde 60

        Personel: Yüzde 100
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            Haberler Ekonomi KOSGEB'den yenilikçi KOBİ'lere 10 milyon TL destek!
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