KOSGEB'den yenilikçi KOBİ'lere 10 milyon TL destek!

Teknolojik ürünleri yerli imkânlarla üretmek isteyen KOBİ'lere destek sunan KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM) Destek Programı yeniden düzenlendi. Desteğin üst limiti 10 milyon lira oldu.
Araştırma ve Geliştirme (Ar- Ge), Ürün Geliştirme (Ür-Ge) yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler ile orta-yüksek/ yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan program kapsamında orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 10 milyon liraya kadar destek verilecek.
YÜZDE 35 ERKEN ÖDEME
KOSGEB tarafından yürütülen, yerli ve milli ürünler üretilerek teknolojinin tabana yayılmasının ve ülkemizin ihracatının artırılmasının hedeflendiği program, çağrı esaslı uygulanmayacak.
Yıl içerisinde sürekli başvuruya açık tutulacak olan program için şartları taşıyan herkes istediği zaman başvurusunu yapabilecek. Destek almaya hak kazananlar, talep etmeleri halinde komite kararında belirtilen tahmini geri ödemeli destek tutarının yüzde 35'lik kısmını erken ödeme olarak projesine başladığında alabilecek.