KOSGEB'den yenilikçi KOBİ'lere 10 milyon TL destek!





TEKNOLOJİ DÜZEYİNE GÖRE DESTEK

Düşük/orta-düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 1 milyon 400 bin lira, geri ödemesiz 600 bin lira olmak üzere toplamda 2 milyon lira destek sağlanırken; orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için ise geri ödemeli 7 milyon lira, geri ödemesiz 3 milyon lira olmak üzere toplam 10 milyon liraya kadar destek verilecek. Toplam proje süresi 36 ayı geçemeyecek.