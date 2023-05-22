TPAO açıkladı: Gabar Dağı'ndaki ikinci kuyuda sondaj faaliyetleri başladı!

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yapılan çalışmalar devam ediyor. Bir yandan Karadeniz gazını karaya taşıyan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), diğer yandan da Şırnak'ta petrol arama ve üretim çalışmalarını sürdürüyor. Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın-1 (ŞAY-1) kuyusunda halihazırda günlük bin 250 varil üretim sürerken, sahanın sınırlarının belirlenmesi amacıyla ŞAY Petrol Sahası'nda çok sayıda tespit ve üretim kuyusunun lokasyon belirleme çalışmaları tamamlandı.

Bu kapsamda, önceki gün ŞAY-1 kuyusunun 1.5 kilometre kuzey doğusunda açılan Şehit Aybüke Yalçın-2 (ŞAY-2) kuyusunda sondaj faaliyetleri başladı. ŞAY-2 kuyusunun 3 bin 150 metre son derinlikte tamamlanması planlanıyor. TPAO'nun hedefi, sahadan günlük 100 bin varil üretime ulaşarak Türkiye'nin toplam üretimini yalnızca bu sahanın katkısıyla 2 katından daha fazla artırmak. TPAO, yüzde 100 sahibi olduğu bu sahalarda yılın ikinci yarısında yeni keşif amaçlı kuyuların sondajını da yapacak.

Barış ŞİMŞEK





45.5 MİLYON TON ATIK EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geri dönüşüm kazanım oranını yüzde 30'a çıkarıp 45.5 milyon ton atığı ekonomiye kazandırdıklarını belirterek, bu yıl oranı yüzde 35'e yükselteceklerini kaydetti. Kurum, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız sınırları aşan Sıfır Atık Projemizde hedeflerimizi bir bir hayata geçiriyoruz" ifadesini kullandı.



Projeyle 25.4 milyon ton kağıt-karton, 6.6 milyon ton plastik, 2.6 milyon ton cam, 0.7 milyon ton metal, 10.2 milyon ton organik ve geri dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırıldı. Toplanan atıklarla 432 milyon ağaç kurtarıldı, 717 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı. 108 milyon varil petrol tasarrufu elde edilirken, 4.9 milyon ton sera gazı salınımı önlendi, 703 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu yapıldı.