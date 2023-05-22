Ev sahiplerinin yeni oyunu: Kiracılar dikkat!

Artan kiralar kimi ev sahipleri ile kiracılar arasında gerilimi artırdı. Evini daha yüksek fiyatla kiraya vermek isteyen bazı ev sahipleri, mevcut kiracılarını çıkarmak için türlü yollara başvurdu. Son yöntem ise 'Evi yenileyeceğiz, çık' oldu. Çok sayıda mülk sahibi evlerini kentsel dönüşüm kapsamında yenilemek için harekete geçerken, bazıları da bunu kiracısını evden çıkarmak için bahane olarak kullanmaya başladı.
TARİH DE ÖNEMLİ
Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, esaslı tadilat ve yıkımın bir tahliye nedeni olduğunu ancak burada bazı önemli noktalar bulunduğunu söyledi. Yargıtay'ın bu konuda avan proje (ön hazırlık) ve mimari projenin kiracıya sunulmasını zorunlu kıldığını belirten Kiraz, ev sahibinin bildirimi yaptığı tarihin de önemli olduğuna dikkat çekti.
Ev sahibinin ancak kira sözleşmesi bitiminde bu talepte bulunabileceğini vurgulayan Kiraz, "Örneğin; 1 Mart 2022 başlangıç tarihli bir kira sözleşmesinde mülk sahibi 1 Temmuz 2023'te 'Tahliye et, evi yıkacağım' diyemez" şeklinde konuştu.
'FAHİŞ ARTIŞ İSTENEMEZ'
Burada tek istisnanın kentsel dönüşüm olduğunun altını çizen Kiraz, şunları söyledi: "Resmi olarak karot alınıp riskli yapı ilan edilen binadan hem mal sahibi hem kiracı 60+30 günün sonunda çıkmak durumundadır." Avukat Kiraz ayrıca, ev sahiplerinin tahliyesini istediği kiracısından 'çıkmıyor' diye ek veya fahiş kira artışı isteyemeyeceğini vurguladı.