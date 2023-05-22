Ev sahiplerinin yeni oyunu: Kiracılar dikkat!

Artan kiralar kimi ev sahipleri ile kiracılar arasında gerilimi artırdı. Evini daha yüksek fiyatla kiraya vermek isteyen bazı ev sahipleri, mevcut kiracılarını çıkarmak için türlü yollara başvurdu. Son yöntem ise 'Evi yenileyeceğiz, çık' oldu. Çok sayıda mülk sahibi evlerini kentsel dönüşüm kapsamında yenilemek için harekete geçerken, bazıları da bunu kiracısını evden çıkarmak için bahane olarak kullanmaya başladı.

TARİH DE ÖNEMLİ

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, esaslı tadilat ve yıkımın bir tahliye nedeni olduğunu ancak burada bazı önemli noktalar bulunduğunu söyledi. Yargıtay'ın bu konuda avan proje (ön hazırlık) ve mimari projenin kiracıya sunulmasını zorunlu kıldığını belirten Kiraz, ev sahibinin bildirimi yaptığı tarihin de önemli olduğuna dikkat çekti.